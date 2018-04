Denis Krief incontra il Teatro del Giglio per un progetto pucciniano

Altri articoli in Teatro del Giglio

martedì, 17 aprile 2018, 15:51

Lo Stallo, un'alternanza di canzoni e monologhi nella tradizione del Teatro Canzone, è il nuovo spettacolo teatrale di Sandro Luporini, pittore e scrittore viareggino che è stato per oltre trent’anni coautore di Giorgio Gaber

lunedì, 16 aprile 2018, 17:30

Stamani dopo che Del Carlo è stato ascoltato a Palazzo Santini in una riunione convocata congiuntamente dalle commissioni consiliari di indirizzo e controllo sugli enti, aziende e istituzioni partecipate e politiche formative, giovanili e di genere, cultura e sport La Gazzetta di Lucca lo ha intervistato

martedì, 10 aprile 2018, 17:36

Fuori Misura – Il Leopardi come non ve l’ha mai raccontato nessuno, in scena domani alle ore 11 al Teatro del Giglio, è una bizzarra e coinvolgente lezione sul poeta di Recanati, durante la quale si mischieranno poesie, riflessioni personali e interazioni con il giovane pubblico in platea

martedì, 10 aprile 2018, 14:39

La prima assoluta de “Lo stallo”, il nuovo spettacolo teatrale di Sandro Luporini, storico coautore di Giorgio Gaber e che con lui ha inventato il Teatro Canzone, si terrà giovedì 19 aprile alle 21 al Teatro del Giglio

lunedì, 9 aprile 2018, 14:57

I rapporti tra il Teatro del Giglio e il Lirico di Cagliari si consolidano e si intensificano nel nome di Giacomo Puccini e delle sue opere: dopo La fanciulla del West l’allestimento di Madama Butterfly, realizzato dal Teatro del Giglio nel 2004 per il centenario dell’opera, figura oggi con otto...

domenica, 8 aprile 2018, 18:44

Così Sabina Guzzanti, oggi, al primo appuntamento del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018 in una conversazione con il pubblico sul cinema, satira e documentario