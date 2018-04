La prima di Lo stallo di Sandro Luporini al Pucciniano

Teatro del Giglio



venerdì, 6 aprile 2018, 15:14

di giacomo mozzi

Sandro Luporini, storico viareggino coautore di Giorgio Gaber, torna a scrivere dopo 14 anni continuando la storia del Teatro Canzone grazie al nuovo spettacolo, Lo stallo, che debutterà al gran teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago il 18 aprile in prima assoluta, per poi spostarsi il 19 aprile al teatro del Giglio di Lucca.

Un Sandro Luporini molto motivato e fiducioso sulla riuscita di questa nuova sfida che è stato chiamato ad affrontare su proposta dell'amico Pier Luigi Stefani che vede l'alternanza di 13 canzoni e 13 monologhi attuali e d'ironia creati dallo stesso Luporini.

Luporini che è stato per oltre 30 anni coautore di Giorgio Gaber ricorda l'amico e spiega come percepisce il fare Teatro Canzone: " Io e Gaber parlavamo sempre, di continuo, su tutto ed era più semplice a quei tempi avere l'idea per strutturare gli spettacoli. Era un'epoca di fermento continuo nella vita politica e sociale del paese ed i giovani erano molto attivi e motivati, venivano spesso a vedere Gaber, erano il nostro pubblico amico. Ora non so se i giovani vanno ancora a teatro, anche se riconosco che c'è stata una nuova rivoluzione ed è ancora in corso; quella del digitale. Non conosco questa nuova tecnologia e non me ne vanto perchè capisco che il digitale è ciò che conta ora, ma io scrivo ancora sulla carta con la mia stilografica dal pennino d'oro. Mi domando spesso quanto i giovani si possano sentire veramente interlocutori rispetto a ciò che succede nel mondo che li circonda. Lo spettacolo Lo stallo parla delle difficoltà di affrontare la vita ed ogni cosa al suo interno, quando si genera la paura di sbagliare facendo una scelta allora si crea una situazione di stallo. Si parte dalla sfera più esistenziale fino ad arrivare ai problemi sociali. Questo spettacolo sarà ospitato dal Festival Gaber a Camaiore, ho un po' di nostalgia di quando questo importante festival veniva svolto in cittadella a Viareggio e mi auguro di poter lavorare con la Fondazione Festival Puccini e la Fondazione Carnevale perchè questo spettacolo non si consuma in una stagione, verrà aggiornato in base ai nuovi fatti che succederanno così da dare nuova vita al Teatro Canzone. "L'assessore alla cultura del comune di Viareggio, Sandra Mei, porge i saluti istituzionali e l'augurio per la buona riuscita di questo spettacolo: " Un doveroso e grande ringraziamento al maestro Sandro Luporini che ha deciso di presentare questo spettacolo, dopo tanti anni che non scriveva, proprio a Viareggio e proprio in un teatro che si presta a queste cose dato che il gran teatro Giacomo Puccini non è solo lirica. " Il produttore Pier Luigi Stefani racconta com'è nato lo spettacolo: " Lo stallo è quel momento del gioco degli scacchi in cui alla fine non si riesce ad avere un vincitore e la partita finisce appunto in uno stallo, lo spettacolo parla proprio di quelle situazioni in cui non riusciamo a capire quale cosa fare e finiamo inevitabilmente in uno stallo. Nelle 13 canzoni inedite e nei 13 monologhi si alternano momenti comici con momenti per le serie riflessioni sociali in un'alternanza di canzoni e monologhi nella tradizione del Teatro Canzone. Gli interpreti sono David Riondino, che firma anche la regia, insieme alla sorella, Chiara Riondino, cantante dalla voce straordinaria. Sul palco saranno accompagnati dalla band Khorakhanè ed il polistrumentista Luca Ravagni, già musicista con Giorgio Gaber. La produzione è affidata a DeepSide Music e Mpl Communication. "

Franco Moretti porta i saluti della Fondazione Festival Pucciniano: " Ho avuto la fortuna di leggere i monologhi di Sandro Luporini in anteprima e mi chiedo cosa succederà quando finirà Lo stallo. Forse avremo il seguito dello spettacolo. Mi unisco ai ringraziamenti per la scelta del Gran Teatro Giacomo Puccini per la prima assoluta."

Manrico Ferrucci, direttore del Teatro del Giglio di Lucca porta il suo saluto e quello della giunta di Lucca: " Porto i saluti dell'assessore alla cultura Stefano Ragghianti e del sindaco Alessandro Tambellini e l'augurio per questa collaborazione significativa e d'apertura per la città di Viareggio e Lucca. Con Giorgio Gaber abbiamo avuto tantissime emozioni a Lucca e questo attaccamento da parte di Luporini al territorio sia di Viareggio che di Lucca è molto significativo."



I biglietti sono in prevendita alla biglietteria del Festival Pucciniano e su ticketoffice@puccinifestival.it per la data del 18 aprile, invece per la data del 19 aprile alla biglietteria del Teatro del Giglio o scrivendo a biglietteria@teatrodelgiglio.it .