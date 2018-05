Solidarietà con "Il Concerto di Primavera" grazie a Lions Club Lucca Host e Rotary Club Lucca

Altri articoli in Teatro del Giglio

mercoledì, 25 aprile 2018, 15:20

Saranno l'étoile Eleonora Abbagnato e il Balletto del Teatro dell'Opera di Roma a chiudere la quarta edizione del Lucca Classica Music Festival, domenica 6 maggio alle 21 al Teatro del Giglio, con uno spettacolo dedicato ai due grandi coreografi Angelin Preljocaj e Roland Petit

martedì, 24 aprile 2018, 23:38

Martedì 8 maggio (ore 21) l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta dal Maestro Federico Maria Sardelli sarà al Teatro del Giglio per un concerto interamente dedicato a composizioni del classicismo viennese, da Mozart a Beethoven passando per Haydn

mercoledì, 18 aprile 2018, 09:48

Regista, scenografo, costumista e light designer di fama internazionale, Denis Krief in questi giorni è a Lucca, dove ha incontrato gli operatori e i dirigenti del Teatro del Giglio per sviluppare con loro un progetto artistico dedicato a Giacomo Puccini per la stagione lirica 2018-2019

martedì, 17 aprile 2018, 15:51

Lo Stallo, un'alternanza di canzoni e monologhi nella tradizione del Teatro Canzone, è il nuovo spettacolo teatrale di Sandro Luporini, pittore e scrittore viareggino che è stato per oltre trent’anni coautore di Giorgio Gaber

lunedì, 16 aprile 2018, 17:30

Stamani dopo che Del Carlo è stato ascoltato a Palazzo Santini in una riunione convocata congiuntamente dalle commissioni consiliari di indirizzo e controllo sugli enti, aziende e istituzioni partecipate e politiche formative, giovanili e di genere, cultura e sport La Gazzetta di Lucca lo ha intervistato

martedì, 10 aprile 2018, 17:36

Fuori Misura – Il Leopardi come non ve l’ha mai raccontato nessuno, in scena domani alle ore 11 al Teatro del Giglio, è una bizzarra e coinvolgente lezione sul poeta di Recanati, durante la quale si mischieranno poesie, riflessioni personali e interazioni con il giovane pubblico in platea