Teatro del Giglio



Teatro del Giglio e liceo “Passaglia” insieme per l’ultimo frutto di Lucca Junior Opera: Il pirata Barbastrisce

mercoledì, 16 maggio 2018, 14:16

di eleonora pomponi coletti

Il Teatro del Giglio , sabato 19 maggio alle ore 21, sarà partner di un momento altamente formativo che vede una sinergia tra la scuola, in questo caso il Liceo Artistico Musicale “A.Passaglia di Lucca, e un luogo di formazione professionale come il Teatro.

Il quinto appuntamento per il Lucca Junior Opera al Teatro del Giglio con questo lavoro, Il Pirata Barbastrisce, commissionato dalla direzione artistica del Teatro e composto da Marco Simoni su libretto di Fabrizio Altieri.

Il progetto Lucca Junior Opera, teatro musicale per ragazzi, nasce per promuovere e sostenere l’arte teatrale e operistica con la realizzazione di spettacoli pensati appunto per un pubblico di giovanissimi, progetto il cui valore didattico e formativo è immenso, poiché i ragazzi vivono, creano e producono ogni opera in prima persona.

Il cast dello spettacolo è composto da quattro interpreti, due professionisti, Antonella Biondo (nel ruolo di Leyla) e Ricardo Crampton (nel ruolo di Tremenzio & Barbastrisce), e due allievi della Scuola di Musica di Fiesole, Teresa Poggiali (nel ruolo di Sharifa) e Leone Marangoni (nel ruolo di Biko). Orchestra e Coro sono formate dagli allievi del Liceo Artistico Musicale “A.Passaglia”, diretti rispettivamente di Paolo Biancalana per l’orchestra e Rossella Bevacqua per il coro.

Nell’ensemble orchestrale preparato da Guido Masini ci saranno anche alcuni allievi del Liceo Artistico Musicale “F.Palma” di Massa.

L’intero spettacolo sarà accompagnato dal corpo di ballo composto dalle allieve della scuola Art&Danza Arabesque, guidate dalla coreografa Monica Bocci.

La realizzazione scenica è a cura di Studio Kmzero, che porterà sul palco del Teatro un mondo ispirato al fumetto ed al tatuaggio piratesco, con scenografie e costumi sono curate da Cosimo Lorenzo Pacini, le illustrazioni animate da Isabella Ahmadzadeh e le luci di Marco Minghetti. All’allestimento dello spettacolo hanno partecipato anche gli stagisti del corso di formazione per tecnico scenografo, organizzato dall’agenzia per lo sviluppo empolese Valdelsa SPA, che in questo modo hanno potuto vivere direttamente l’esperienza di una produzione teatrale.

I biglietti hanno un costo di 10 euro per gli adulti e 7 euro per i ragazzi per quel che riguarda lo spettacolo di sabato alle ore 21:00“Il Pirata Barbastrisce”; per la recita scolastica di venerdi’ 18 maggio alle 9:45, il prezzo del biglietto è di 5 euro.

Lucca Junior Opera è ideato e promosso dal Teatro del Giglio, con il sostegno del Comune di Lucca, a cui si aggiungono il MIBACT, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar, CCH-Tagetik, Unicoop Firenze e Oleificio Rocchi.

Per altre informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Biglietteria del Teatro del Giglio tel 0583/465320 o biglietteria@teatrodegiglio.it.