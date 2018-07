Teatro del Giglio



Il Francigena International Arts Festival porta la grande musica di Mozart al Teatro del Giglio

sabato, 28 luglio 2018, 17:26

Il Francigena International Arts Festival 2018 approda al prestigioso Teatro del Giglio di Lucca con un concerto straordinario di musica mozartiana che unisce nell’esecuzione un esemble di qualità, l’Orchestra della Francigena, e due eccezionali solisti famosi nel mondo, il pianista Daniel Rivera e il clarinettista Marcello Bonacchelli.

Una serata (venerdi 3 agosto 2018, ore 21,30) da non perdere per gli appassionati della musica colta ma anche una grande occasione per chi non ha mai sentito dal vivo uno spettacolo di musica classica di tale livello.

Verranno eseguiti due dei concerti più belli del maestro di Salisburgo : il K622 per clarinetto suonato dal maestro Marcello Bonacchelli e il K467 con il maestro Daniel Rivera al pianoforte. Insieme a loro l’Orchestra della Francigena, alla sua prima apparizione al Teatro del Giglio, ma realtà già apprezzata in tutta la Toscana con la direzione affidata alla concittadina lucchese Rosella Isola, anche lei affermata e vincitrice di numerosi riconoscimenti.

Molto soddisfatto l’ideatore della manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, il professore Marco Lardieri : “Si tratta di uno dei concerti più belli di questa edizione che si sta distinguendo per qualità e bellezza. Sono molto contento di portare l'Orchestra della Francigena, che in quattro anni ha conquistato il consenso di migliaia di spettatori, al Teatro del Giglio, aggiungendo ulteriore spessore alla nostra proposta musicale e culturale. Quest'anno il Festival abbraccia tutta la Toscana, dopo Altopascio e S. Stefano Magra, il 6 agosto saremo a Radicofani con due giovani artisti lucchesi Francesca Maionchi e Tommaso Martinelli e sempre ad agosto faremo cinque concerti nelle pievi di Capannori, per un programma davvero importante che il pubblico e lacritica stanno apprezzando molto”

Il Concerto K 622 è tra le ultime composizioni che Mozart fu in grado di completare e mostra caratteristiche compositive tipiche della sua piena maturità, come il ricorso ad elaborazioni contrappuntistiche. Inoltre l'articolazione della forma-sonata, pur presente, è celata da una elaborata tecnica di sovrapposizione delle frasi musicali che crea un discorso estremamente fluido ed ininterrotto. Attentamente calibrato alle necessità espressive della composizione è l'organico orchestrale, che oltre agli archi vede impegnati solamente corni, flauti e fagotti con l'esclusione degli oboi, la cui penetrante sonorità mal si addiceva ad un concerto che, pur di grande impegno tecnico per il solista, punta a una calda espressività, a tratti quasi intima.

Il Concerto K 622 ha un'articolazione in tre movimenti allegro-adagio-allegro. Nel primo movimento l'esposizione orchestrale stabilisce il clima dell'opera presentando un tema cantabile, ricco di appoggiature, elaborato contrappuntisticamente con entrate a canone che ritorneranno sia nell'esposizione del solista che nella ripresa. L'esposizione del solista è modificata rispetto a quella orchestrale con l'inserimento di un passaggio in tonalità minore, ad orchestrazione ridotta, di intonazione cameristica, che poi giunge alla dominante. Lo sviluppo lascia ampio spazio allo strumento solista, i cui interventi sono inframezzati dai tutti orchestrali per pervenire, attraverso una lunga nota tenuta del clarinetto, ad una ripresa accorciata. Di più semplice fattura, ma splendido per l'intenso lirismo e la delicatezza, è l'adagio, secondo movimento, nella tonalità di re maggiore, che presenta una parte centrale contrastante. Chiude la composizione un vivace rondò finale, nel tempo di 6/8.

Il Concerto in do maggiore K. 467fu pubblicato da Mozart nel 1785. E' in questo periodo che Mozart scrive una serie di quattordici Concerti per pianoforte e orchestra - dal 1783 al 1787 - che hanno in comune numerosi caratteri espressivi e formali così caratterizzati dallo stesso Mozart in una lettera di quegli anni: « ...sono esattamente una via di mezzo tra il troppo difficile e il troppo facile; brillanti, gradevoli all'orecchio, naturali senza cadere nel vuoto. Qua e là potranno soddisfare gli intenditori ma sempre in modo tale che anche gli incompetenti ne provino piacere senza sapere perchè». E il Paumgartener nota come questo gruppo di concerti «... pur senza scostarsi dall'antica struttura formale in tre tempi sostanzialmente evolvano i precedenti saggi del genere... Uno degli obiettivi principali quello di conseguire l'«effetto» - non si dimentichi che Mozart li scriveva per eseguirli personalmente in pubblico - risulta ingentilito dalla profondità e dalla nobiltà dell'invenzione e portato con sublime maestria al di sopra di ogni contingenza di tempo e di moda... ». E lo stesso Paumgartner così prosegue: « ... il concerto mozartiano si differenzia dagli antichi modelli essenzialmente per la concezione fonica e psicologica moderna della forma intesa come spigliata contrapposizione di due individualità - la massa orchestrale e il pianoforte a martelli dalle enormi risorse timbriche e dinamiche - e potenziata da un'inesauribile varietà di atteggiamenti... Pur essendo riservata al virtuosismo del pianista una parte preminente, protagonistica, anche l'orchestra si muove con indipendenza. Allo strumentatore geniale agguerrito alle scuole di Vienna e di Mannheim... queste partiture furono magnifiche occasioni di mettere in luce così ricche esperienze. Nelle parti pianistiche profuse i tesori della propria originalissima tecnica, le magistrali figurazioni fiorite di interessanti abbellimenti, gli squisiti levissimi passaggi, i cambiamenti di posizione timbricamente così suggestivi, la dolce cantabilità della mano destra sui canovacci trasparenti e morbidi degli accompagnamenti; ma non meno si preoccupò di dare all'orchestra lo stesso grado di interesse timbrico e musicale... ».

Maestro Marcello Bonacchelli

Diplomato con il massimo dei voti presso l’Isituto Musicale “L. Boccherini”di Lucca, ha frequentato successivamente il Corso di alto Perfezionamento all’Accademia Internazionale “L. Perosi” di Biella tenuto dal M° Antony Pay. Ha collaborato con diverse formazioni cameristiche e orchestrali tra le quali l’Orchestra del Friuli Venezia Giulia, la Camerata di Prato e l’Orchestra Regionale Toscana.

Dal 1995 è Primo Clarinetto dell’Ensemble Nuovo Contrappunto diretto dal M° Mario Ancillotti con il quale ha inciso per la Nuova Era e per Amadeus e partecipato a numerose tournée e concerti.

Nel 2004 ha tenuto con il Trio Altrove 1.3 (clarinetto, chitarra e flauto) una tournée in Germania e, sempre con la stessa formazione nell’agosto 2005 ha tenuto due Masterclasses sulla musica contemporanea allo Scotch College di Melbourne e Concerti alla ABC Southbank Centre Iwaki Auditorium e al Sydney Conservatorium of Music, Music Workshop Hall.

Viene regolarmente invitato a tenere Materclasses in Corsi di Perfezionamento e Conservatori. Con il Trio Altrove 1.3 ha tenuto concerti e masters classes presso il Conservatorio “F. Cilea “ di Reggio Calabria e “G. Puccini” di La Spezia.

Ha partecipato alla trasmissione Radiofonica di Rai 3 “La stanza della musica” con esecuzione dal vivo di musiche di Reiner e Chilianis cui ha fatto seguito una tournée in Germania dove si è esibito, sempre con il Trio Altrove 1.3, a Berlino e Colonia nell’ambito della rassegna di musica contemporanea ed eseguendo musiche di autori tedeschi e italiani quali De Rossi Re e Dall’Ongaro.

Con l’Ensemble Nuovo Contrappunto ha partecipato all’esecuzione in prima assoluta delle opere “L’arte e la maniera di affrontare il proprio capo per chiedergli un aumento” di Vittorio Montalti e “La macchina” di Raffaele Grimaldi alla Biennale di Venezia.

Nello stesso anno ha partecipato allo spettacolo Noi/Altri di e con Moni Ovadia nell’Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma.

Recentemente ha inciso il Pierrot Lunaire di Shoenberg con Anna Clementi.

Collabora con musicisti quali Mario Ancillotti, Pier Narciso Masi, Cristiano Rossi, Bruno Canino, Riccardo Crocilla e Pietro Borgonuovo: con questi ultimi ha eseguito, tra gli altri, il Kammerconcert di Berg.

Maestro Daniel Rivera

Nasce nel 1952 a Rosario (Argentina) in una famiglia di musicisti. Grazie alla borsa di studio ottenuta vincendo il primo premio “Vincenzo Scaramuzza” organizzato dal “Fondo Nacional de las Artes” e dal “Mozarteum Argentino”, giunge in Italia nel 1973 dove, sotto la guida del M° Alessandro Specchi, ottiene il diploma italiano presso il “Conservatorio Cherubini” di Firenze, con la votazione di dieci, lode e menzione d’onore. Continua gli studi di perfezionamento con il suo Maestro, Alessandro Specchi, con Maria Tipo a Firenze, e con Ludwig Hoffman a Monaco. Negli anni appena successivi al diploma si presenta in importanti concorsi pianistici internazionali tra i quali Busoni, Ciani, Pozzoli, Rina Sala Gallo, Cata Monti, il Beethoven di Vienna, Reine Elisabeth di Bruxelles, il Liszt-Bartók di Budapest e il Paloma O’Shea di Santander, ottenendo tre primi premi assoluti, due secondi premi e numerose menzioni speciali. Inizia così la carriera pianistica che lo porta ad essere conosciuto e stimato nel panorama concertistico internazionale, presentandosi nei maggiori teatri del mondo, tra cui la Sala Philarmonia di Kiev, il Queen Elizabeth Hall di Londra, il Park Musik Hall di Dallas, il Musikverein di Vienna, il Teatro Colón de Buenos Aires. Il suo repertorio orchestrale comprende più di cinquanta concerti per piano e orchestra, tra i quali si ricordano il Secondo Concerto di Bartók, il secondo Concerto di Rachmaninoff e il Concerto di Gerswhin con la Orchestra Sinfónica Nacional di Buenos Aires; il Terzo Concerto di Rachmaninov con la Orchestra Sinfonica dello Stato di Kiev e con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos; il Secondo Concerto di Prokofiev con la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón, il Terzo Concerto di Prokofiev con la Dallas Simphony e il Secondo Concerto di Chopin con la Orchestra della Radio Svizzera Italiana (RTSI), il Primo Concerto di Liszt ed il Terzo e Quinto Concerto di Beethoven con la Orch. Sinfonica Provincial di Rosario.

E’ considerato un pioniere delle sfide pianistiche, e interprete di programmi ed opere di rare esecuzioni, interesse questo che culmina nel 2002, quando presenta in prima esecuzione mondiale una sua trascrizione pianistica della “Sagra della Primavera” di Stravinsky, confermando ancora una volta le sue straordinarie capacità tecniche e interpretative. Questa interessante, e unica trascrizione al mondo, suscita l’interesse di Martha Argerich, che lo invita personalmente al “Progetto Martha Argerich” di Lugano, dove Rivera debutta nel giugno del 2009. Da quel momento, il legame con la leggendaria pianista argentina, si trasforma in un’intensa collaborazione artistica. Con Martha Argerich, Rivera si presenta in duo pianistico (due pianoforti e pianoforte a 4 mani) nel Teatro Ponchielli di Cremona, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Politeama di Catanzaro, Teatro Nuovo Giovanni di Udine, Festival Pianistico di Pietrasanta e Ascoli Piceno, fino al memorabile concerto del 19 e 20 ottobre 2012, al Teatro El Circulo di Rosario (Argentina) del quale, nel giugno 2014, sono usciti 4 cd, editi e distribuiti dalla Irco di Buenos Aires, e per l’inaugurazione del nuovo Teatro Petrarca di Arezzo, nel dicembre 2015. Sempre per la Irco Cosentino di Buenos Aires ha registrato 2 Cd’s con trascrizioni e parafrasi di Opera di Franz Liszt e i 12 Studi trascendentali. Daniel Rivera è ora molto attivo nel campo dell’insegnamento; oltre che essere Docente di Pianoforte Principale nell’Istituto di Studi Superiori Musicali “Pietro Mascagni” di Livorno e presso “Aimart” Accademia di Roma è frequentemente invitato a tenere corsi e master class di perfezionamento pianistico, in Italia e all’estero, come alla UNR, Università di Rosario (Agentina), Conservatorio di Udine, di Parma, di La Spezia, Lemmeintsitut di Leuven (BE), Vacanze Musicali Estive di Urbino, Festival Internazionale Duchi D’Acquaviva di Teramo, Festival Internazionale della via Francigena di Lucca etc. Frequentemente è invitato nelle giurie di importanti concorsi pianistici internazionali (Busoni, Liszt di Parma, Pozzoli di Seregno, Rachmaninoff di Morcone, San Marino, Ciudad di Ferrol, Ischia: ”Note sul Mare” etc.)

Su Youtube si possono vedere e ascoltare più di 60 suoi concerti dal vivo.