Nuovo appuntamento con le Cartoline Pucciniane: giovedì è la volta di Tosca

sabato, 28 luglio 2018, 17:26

Una serata (venerdi 3 agosto 2018, ore 21,30) da non perdere per gli appassionati della musica colta ma anche una grande occasione per chi non ha mai sentito dal vivo uno spettacolo di musica classica di tale livello

giovedì, 19 luglio 2018, 14:10

Si terrà la sera del 27 luglio. A dirigere l'orchestra del Giglio la giovane lucchese Beatrice Venezi. L'assessore Ragghianti: “Evento che si colloca all'interno della convenzione quinquennale fra Comune e Lucca Summer Festival per la promozione della tradizione musicale lucchese”

mercoledì, 4 luglio 2018, 14:59

Si protrarrà fino a venerdì 3 agosto la campagna abbonamenti per la stagione 2018-2019 che ha preso il via oggi – mercoledì 4 luglio -, per dar modo agli abbonati del Teatro del Giglio di confermare il proprio posto a teatro

giovedì, 28 giugno 2018, 14:51

Sesti non ha nascosto la sua emozione nel poter esporre le vignette selezionate per la mostra in una sede prestigiosa come quella del Teatro Del Giglio e amareggiato, ha fatto notare come il “Summer Festival” sia cambiato in questi anni arrivando ad avere "una programmazione diversa, adatta a soddisfare più...

mercoledì, 27 giugno 2018, 14:08

Questa mattina è stata presentata la stagione teatrale 2018/2019 del teatro del Giglio. La stagione prenderà il via il 19 ottobre con “Suor Angelica” - “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini

venerdì, 22 giugno 2018, 17:09

Questa mattina al Teatro del Giglio alla presenza del presidente uscente del Rotary Club di Lucca, dottor Giancarlo Nolledi, dell’amministratore unico l’avvocato Giovanni Del Carlo e della vice presidente dell’associazione 'Mirco Ungaretti Onlus' Marisa Giunchigliani, è stato installato un defibrillatore