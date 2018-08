Teatro del Giglio



Al Teatro del Giglio recital pucciniano per il 50° dei Lucchesi nel Mondo

venerdì, 31 agosto 2018, 12:24

Dopo i successi dell’estate 2018 con i concerti dedicati a Bohème, Madama Butterfly, Tosca e Trittico, le Cartoline pucciniane si arricchiscono venerdì 14 settembre (alle ore 21) di un nuovo, imperdibile appuntamento: il recital lirico per voci, coro e orchestra coprodotto – insieme a Fondazione Giacomo Puccini e Teatro del Giglio – dall’Associazione Lucchesi nel Mondo, che come tradizione ha inteso offrire ai conterranei provenienti dall’estero e alla città una serata dedicata alla musica del Maestro Giacomo Puccini, che quest’anno avrà una connotazione particolare in quanto inserita nelle manifestazioni del 50° anniversario della fondazione dell’associazione.

I protagonisti della serata - Mirella Di Vita (soprano), Tiziano Barontini (tenore) e Paolo Ruggiero (baritono) diretti da Rosella Isola alla guida di Francigena Chamber Orchestra, Coro Lirico Toscano e Gruppo vocale Ars Maxima – proporranno al pubblico arie, duetti, concertati e brani corali dalle opere del Maestro Giacomo Puccini, in un intenso percorso musicale che va da Le Villi a Turandot, passando attraverso Madama Butterfly, La bohème, Tosca, Trittico e La fanciulla del West.

Il recital pucciniano del 14 settembre sarà dedicato a Bernardo Romei, figlio prematuramente scomparso di Augusto Romei e Raffaella Lucchesi, fondatori della sezione thailandese dei Lucchesi nel Mondo.

Il concerto è realizzato in collaborazione con il Rotary Club Lucca, e vede il sostegno del marchio di moda interamente Made in Lucca Edda Berg, che in questa occasione si affianca agli enti ed alle istituzioni che tradizionalmente sostengono le attività dell'Associazione Lucchesi nel Mondo, tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il Teatro del Giglio, la Fondazione Giacomo Puccini e il Comune di Lucca ringraziano tutti i soggetti che direttamente o indirettamente supportano le loro attività: Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar, CCH-Tagetik, Unicoop, Manifattura Sigaro Toscano, Fidelitas.

Posto unico 12 euro; ridotto 10 euro per chi presenta il biglietto della mostra “Per sogni e per chimere. Giacomo Puccini e le arti figurative”. Acquisti alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320 – email biglietteria@teatrodelgiglio.it) e al Bookshop del Puccini Museum – Casa natale (tel. 0583.584028, email info@puccinimuseum.it). Aggiungendo 5 euro al prezzo del biglietto si può acquistare il pacchetto “concerto + visita guidata al Puccini Museum – Casa natale”.