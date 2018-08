Teatro del Giglio



Il Francigena International Arts Festival al Teatro del Giglio con un concerto mozartiano

mercoledì, 1 agosto 2018, 13:52

Fa tappa anche al Teatro del Giglio - venerdì 3 agosto alle ore 21.15 - il Francigena International Art Festival, con un concerto interamente dedicato alle musiche per clarinetto, pianoforte e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart. Protagonista della serata l’Orchestra della Francigena, il cui direttore artistico è la lucchese Rosella Isola; l’orchestra, che è alla sua prima apparizione al Teatro del Giglio, è realtà già apprezzata in tutta la Toscana. In programma, il Concerto per clarinetto e orchestra K 622 con Marcello Bonacchelli (clarinetto solista) e il Concerto per pianoforte e orchestra K 467 con il pianista Daniel Rivera, tra le pagine più belle del genio di Salisburgo.

Il Francigena International Arts Festival, giunto alla sua ottava edizione, è nato da un'idea di Marco Lardieri, musicista, insegnante e presidente dell'Accademia Geminiani di Altopascio. Il fulcro del Festival, concentrato tra Altopascio, Capannori e la Piana di Lucca, ha preso il via il 12 luglio proprio ad Altopascio con il tradizionale concerto inaugurale degli studenti dell'Accademia Geminiani. Molto soddisfatto l’ideatore della manifestazione, il professor Marco Lardieri: «Si tratta di uno dei concerti più belli di questa edizione che si sta distinguendo per qualità e bellezza. Sono molto contento di portare l'Orchestra della Francigena, che in quattro anni ha conquistato il consenso di migliaia di spettatori, al Teatro del Giglio, aggiungendo ulteriore spessore alla nostra proposta musicale e culturale.»

Moltissimi gli appuntamenti in cartellone, che proseguiranno per oltre un mese toccando luoghi, borghi e cittadine legati al percorso spirituale della Via Francigena.

I biglietti per il concerto del 3 agosto, già disponibili, hanno il costo di 10 euro (ridotto 8 euro). Per informazioni, prenotazioni e acquisti rivolgersi alla Biglietteria del Teatro del Giglio, aperta dal martedì al sabato con orario 10.30-13 (tel. 0583.465320 in orario di apertura al pubblico - e-mail biglietteria@teatrodelgiglio.it).

Tutte le informazioni sul Francigena International Arts Festival sono disponibili suo sito www.francigenafestival.it.