Teatro del Giglio



Stagione teatrale 2018-2019: al via sabato la campagna nuovi abbonamenti per lirica, danza e prosa

mercoledì, 22 agosto 2018, 14:27

Da sabato 25 agosto prende il via la campagna nuovi abbonamenti per la Stagione Teatrale 2018-2019, che dal mese di ottobre porterà sul palcoscenico del Teatro del Giglio la Lirica con titoli dal miglior repertorio del melodramma e importanti artisti, orchestre e coproduzioni, la Danza con compagnie e coreografi di respiro internazionale e, per la Prosa, una prima nazionale e i grandi interpreti della scena italiana.

L’abbonamento per la Stagione Lirica (prezzi da 55 a 150 euro) comprende quattro titoli che riservano una particolare attenzione a Puccini, passando per Verdi e Donizetti. Il primo appuntamento sarà proprio nel segno di Giacomo Puccini, con Suor Angelica e Gianni Schicchi(il 19 e 21 ottobre). I due atti unici, nell’anno del centenario di Trittico – che andò in scena nel dicembre 1918 al Metropolitan di New York – saranno diretti da Marco Guidarini sul podio dell’Orchestra della Toscana, con la regia, le scene, i costumi e le luci di Denis Krief; il nuovo allestimento dello spettacolo è una coproduzione tra Teatro del Giglio e Alighieri di Ravenna, in collaborazione con due enti lirici, il Lirico di Cagliari e il Maggio Musicale Fiorentino. Il cartellone operistico proseguirà (il 18 e 20 gennaio) con Otellodi Giuseppe Verdi, titolo rappresentato l’ultima volta a Lucca nel 1964; lo spettacolo – una coproduzione tra Ravenna Festival, Teatro Alighieri di Ravenna e Teatro del Giglio, sarà diretto da Nicola Paszkowski alla guida dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, con la regia e l’ideazione scenica di Cristina Mazzavillani Muti. In febbraio (il 22 e 24) sarà la volta di Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, nel nuovo allestimento del Teatro di Pisa, una coproduzione con Teatro del Giglio e Opéra Nice Côte d'Azur; Stefano Vizioli firma la regia dello spettacolo, che sarà diretto da Michael Güttler alla guida dell’Orchestra della Toscana. Ancora Giacomo Puccini per il quarto e ultimo titolo in stagione: il 16 e 17 marzo andrà in scena La bohème, nuovo frutto del progetto LTL Opera Studio, con la regia di Bruno Ravella e Gianna Fratta alla guida dell’OGI Orchestra Giovanile Italiana. Lo spettacolo – una coproduzione tra Teatro Goldoni di Livorno, Teatro del Giglio di Lucca, Teatro di Pisa e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - andrà in scena con allestimento, scene e costumi della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, nell’ambito del Protocollo d’intesa “Opera nella Regione Toscana”.

Il cartellone di Danza 2019 (abbonamenti da 40 a 100 euro) propone un focus sulla danza italiana, ricca di idee e di grandi talenti, che si appoggia alla creatività di coreografi scritturati dalle compagnie di tutto il mondo. Il primo appuntamento dei quattro in stagione è Golden Days (30 gennaio) di Aterballetto, con le coreografie dello svedese Johan Inger su musiche di Tom Waits, Patti Smith e Keith Jarrett. A seguire (26 febbraio) Mediterranea con le coreografie di Mauro Bigonzetti: nato nel 1993 per il Balletto di Toscana, lo spettacolo si rinnova oggi, a venticinque anni dal debutto, con i danzatori solisti della Daniele Cipriani Entertainment. Il 19 marzo sarà la volta di Gershwin Suite /Schubert Frames della MM Contemporary Dance Company di Reggio Emilia, con le coreografie di Michele Merola e di Enrico Morelli. Ultimo titolo in cartellone (4 aprile) Night Garden firmato dal coreografo (e direttore artistico) Anthony Heinl; già membro dei Momix, Heinl ha fondato a Roma nel 2008 la compagnia Evolution Dance Theater.

La Stagione di Prosa (abbonamenti da 70 a 185 euro) si apre con un evento d’eccezione, la prima nazionale dell’Ultimo Chisciotte, una produzione del Teatro Del Carretto con l’adattamento e la regia di Maria Grazia Cipriani (dal 23 al 25 novembre). Il secondo titolo in cartellone è l’omaggio a una delle più importanti famiglie italiane del teatro, i De Filippo: il riallestimento di Questi Fantasmi!porta in scena (dal 14 al 16 dicembre) l’ultimo spettacolo di Luca, che al padre Eduardo aveva dedicato il suo lavoro di regista con la fondazione della Compagnia di Teatro di Luca De Filippo.Paola Minaccioni ed Emilio Solfrizzi saranno protagonisti di A testa in giù di Florian Zeller, con la regia di Gioele Dix (dal 25 al 27 gennaio). Seguiranno The Deep Blue Sea di Terence Rattigan, con Luisa Ranieri, per la regia di Luca Zingaretti (dal 1° al 3 febbraio), Il calzolaio di Ulisse, frutto della collaborazione tra Marco Paolini e Francesco Niccolini, diretto da Gabriele Vacis (dal 15 al 17 febbraio) e Piccoli crimini coniugali di Eric-Emmanuel Schmitt, con Michele Placido (in duplice veste di attore e regista) e Anna Bonaiuto (dal 1° al 3 marzo). La stagione di prosa si concluderà con I fratelli Karamazov, ultimo romanzo dello scrittore e filosofo russo Fëdor Dostoevskij, portato sulla scena da Glauco Mauri e Roberto Sturno (dal 22 al 24 marzo).

Gli abbonati della Stagione di Prosa potranno inoltre acquistare a un prezzo vantaggioso i biglietti per lo spettacolo fuori abbonamento Shrek, il musical prodotto da Stage11, Metropolis e Rockopera. Ispirato al primo film di animazione della DreamWorks premiato nel 2002 agli Oscar, Shrek andrà in scena sabato 30 e domenica 31 marzo, portando sulle tavole del nostro palcoscenico il mitico orco verde.

La programmazione del Teatro del Giglio è resa possibile grazie al fondamentale e irrinunciabile sostegno del Comune di Lucca che, attraverso il teatro cittadino, opera in ambito culturale realizzando un’attività che spazia della produzione lirica e concertistica alla messa in scena di spettacoli di prosa e danza, senza dimenticare l’attività di formazione e per i ragazzi. Al Comune, si aggiungono gli apporti del Ministero dei beni e delle attività culturali e della Regione Toscana, e il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, oltre all’impegno di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar, CCH-Tagetik e Unicoop Firenze; la stagione di prosa è, come di consueto, progettata e organizzata con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Tutte le informazioni su spettacoli e prezzi degli abbonamenti sono consultabili sul sito www.teatrodelgiglio.it.

Dal 25 agosto, la Biglietteria del Teatro del Giglio tornerà al consueto orario di apertura al pubblico: dal mercoledì al sabato dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18. In occasione della Notte Bianca (sabato 25 agosto) l’orario di apertura al pubblico sarà esteso anche al serale, dalle 20.30 alle 23.30.