Teatro del Giglio, prosegue la campagna abbonamenti

giovedì, 6 settembre 2018, 22:23

Prosegue la campagna abbonamenti per la Stagione 2018-2019 del Teatro del Giglio: da sabato 8 settembre (e fino a venerdì 28 settembre) saranno disponibili alla biglietteria del teatro gli abbonamenti Zapping, speciali e vantaggiose offerte che permettono a ciascuno di creare la propria selezione di cinque spettacoli a scelta tra i cartelloni di Prosa, Lirica, Danza e Puccini Days nelle date preferite (con prezzi che variano da 90 a 148 euro).

Insieme agli Zapping – che, lo ricordiamo, prevedono anche una versione Junior dedicata agli under 30, al prezzo speciale di 58 euro – sarà possibile acquistare da sabato 8 settembre i Pacchetti predefiniti, interessanti e diverse combinazioni che mixano i vari cartelloni, per uno sguardo trasversale e stimolante sulle proposte in stagione (da 70 a 100 euro). Sei le intersezioni tra gli spettacoli individuate per la Stagione 2018-2019: A) Otello – The deep blue sea - Piccoli crimini coniugali – Golden Days; B) Suor Angelica/Gianni Schicchi – Ultimo Chisciotte – I fratelli Karamazov – Mediterranea; C) Lucia di Lammermoor – Questi fantasmi! – Gershwin Suite/Schubert Frames – Nel tempo degli dèi; D) Otello – A testa in giù – Quartetto d’Archi del Teatro alla Scala – Shrek il musical; E) Lucia di Lammermoor - Giacomo Puccini, pagine sinfoniche – Nel tempo degli dei - Golden Days; F) Suor Angelica/Gianni Schicchi – Giacomo Puccini, pagine sinfoniche – Quartetto d’Archi del Teatro alla Scala – Giacomo Puccini in duo.

Fino al 28 settembre sarà inoltre possibile acquistare gli abbonamenti ai cartelloni Lirica (prezzi da 55 a 150 euro) e Danza (prezzi da 40 a 100 euro).

Tutte le informazioni sugli spettacoli in stagione e sui prezzi dettagliati degli abbonamenti sono consultabili sul sito del teatro www.teatrodelgiglio.it.

La Biglietteria del Teatro del Giglio è aperta al pubblico dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13 e 15-18 (tel. 0583.465320 in orario di apertura – e-mail: biglietteria@teatrodelgiglio.it).