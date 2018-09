Teatro del Giglio



Voci Bianche Teatro del Giglio e Cappella Santa Cecilia, audizioni per giovani cantori

martedì, 18 settembre 2018, 15:27

Il Teatro del Giglio, in collaborazione con la Cappella Santa Cecilia di Lucca, indice audizioni per Voci Bianche rivolte a bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni di età. Il Coro Voci Bianche ha come finalità l’educazione musicale e la valorizzazione delle potenzialità espressive dei giovani cantori attraverso lo studio del canto, l’approfondimento della cultura musicale e la partecipazione a opere, concerti e manifestazioni promosse dal Teatro del Giglio e dalla Cappella Santa Cecilia di Lucca.

Le lezioni, della durata indicativa di un’ora e mezza l’una, si terranno con cadenza settimanale, il giovedì, in fascia oraria compresa tra le ore 17 e le ore 20. In occasione della preparazione e dell’esecuzione di produzioni lirico-sinfoniche a cui il Coro delle Voci Bianche sarà tenuto a prendere parte, potrà essere richiesta ai giovani coristi una maggiore frequenza. I materiali musicali saranno forniti gratuitamente ai coristi.

Per l’ammissione dei nuovi piccoli cantori è indetta un’audizione sabato 29 settembre, che si terrà al teatro San Girolamo: le iscrizioni sono aperte fino al 25 settembre. La partecipazione all’audizione è gratuita, previa iscrizione attraverso l’apposito form consultabile sul sito www.teatrodelgiglio.it.

Informazioni complete e modulo di iscrizione su www.teatrodelgiglio.it.