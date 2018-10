Ancora pochissimi biglietti disponibili per "Suor Angelica e Gianni Schicchi" al Teatro del Giglio

Altri articoli in Teatro del Giglio

mercoledì, 17 ottobre 2018, 16:44

Venerdì 19 ottobre alle ore 18.30, nel ridotto del teatro del Giglio, Guido Barbieri – critico musicale del quotidiano La Repubblica – e Denis Krief – che firma regia, scene, costumi e luci di Suor Angelica e Gianni Schicchi, presenteranno al pubblico i due atti unici pucciniani

lunedì, 15 ottobre 2018, 15:41

Venerdì 19 ottobre (ore 20.30, con replica domenica 21 ottobre ore 16) si alza il sipario sulla stagione lirica 2018-2019 del Teatro del Giglio e sui Puccini Days 2018 con Suor Angelica e Gianni Schicchi di Giacomo Puccini

mercoledì, 3 ottobre 2018, 16:23

Il calendario degli appuntamenti concertistici si apre il 30 novembre (ore 21, Teatro del Giglio) con il concerto del Quartetto d’Archi del Teatro alla Scala (Francesco Manara e Daniele Pascoletti violino, Simonide Braconi viola, Massimo Polidori violoncello) che, per l’occasione, si esibirà insieme al pianista Simone Soldati

venerdì, 28 settembre 2018, 12:00

Domani (29 settembre) prende il via al Teatro del Giglio la vendita dei biglietti singoli per tutti gli spettacoli di Lirica, Prosa, Danza e Puccini Days della nuova stagione. In cartellone, tantissimi appuntamenti che, da ottobre ad aprile, porteranno sul palcoscenico del teatro cittadino proposte in grado di soddisfare i...

martedì, 18 settembre 2018, 15:27

Il Coro Voci Bianche ha come finalità l’educazione musicale e la valorizzazione delle potenzialità espressive dei giovani cantori attraverso lo studio del canto, l’approfondimento della cultura musicale e la partecipazione a opere, concerti e manifestazioni promosse dal Teatro del Giglio e dalla Cappella Santa Cecilia di Lucca

venerdì, 14 settembre 2018, 11:52

L’esperienza artistica pluriennale del Teatro Del Carretto e i giovani volti degli attori dell’Accademia d’Arte Drammatica Cassiopea di Roma: sono questi gli ingredienti de Il cielo sta per cadere, spettacolo con la regia e la drammaturgia di Maria Grazia Cipriani, che andrà in scena martedì 18 settembre alle 21 al...