Teatro del Giglio



Guido Barbieri e Denis Krief presentano al pubblico Suor Angelica e Gianni Schicchi

mercoledì, 17 ottobre 2018, 16:44

Venerdì 19 ottobre alle ore 18.30, nel ridotto del teatro del Giglio, Guido Barbieri – critico musicale del quotidiano La Repubblica – e Denis Krief – che firma regia, scene, costumi e luci di Suor Angelica e Gianni Schicchi, presenteranno al pubblico i due atti unici pucciniani (la partecipazione all’incontro è libera e gratuita, fino a esaurimento posti). L’incontro di venerdì 19 ottobre è il primo di quattro appuntamenti con giornalisti e critici musicali che accompagnano e approfondiscono i titoli in cartellone per la Stagione d’Opera 2018-2019.

Regista, scenografo, costumista, light designer, Denis Krief ha vissuto a Roma per trent’anni e attualmente risiede a Berlino. Di formazione cosmopolita, ha studiato musica a Parigi e si è formato alla scuola italiana di regia, riservando grande attenzione al teatro d’opera tedesco e di prosa russo, e dedicandosi sia al repertorio classico che a quello contemporaneo. Poliglotta parla correntemente francese, italiano, inglese, tedesco e russo. Ha lavorato nei maggiori teatri in Italia e all’estero, firmando gli allestimenti di numerosi titoli, spesso in prima esecuzione. Nel 2000, Krief ha ricevuto il Premio Abbiati quale migliore regista per le Turandot di Puccini e Busoni, Carmen di Bizet e Lucia di Lammermoor di Donizetti.

Guido Barbieri, critico musicale del quotidiano La Repubblica, insegna Storia ed estetica della Musica presso il Conservatorio “B. Maderna” di Cesena. Dal 1980 collabora come conduttore, inviato e consulente con Radio 3. Ha fondato, nel corso degli anni, la rassegna “Contemporanea” dell’Auditorium di Roma, la Human Rights Orchestra e l’Associazione “She Lives” per la diffusione della cultura musicale contemporanea. È stato direttore artistico della Società dei Concerti “B. Barattelli” di L’Aquila, del Teatro delle Muse di Ancona e della Società dei Concerti “Guido Michelli”, nonché consulente editoriale del Teatro Petruzzelli di Bari. Attualmente è consulente artistico dell’Archivio Nazionale del Diario, di Arte Sella e della American Academy of Rome. È autore di testi musicologici, readings e testi drammaturgici che l’hanno portato a collaborare con una lunga serie di musicisti (Franghiz Ali Zade, Ennio Morricone, Lucia Ronchetti, Silvia Colasanti, Riccardo Nova, Claudio Rastelli, Paolo Marzocchi, Mauro Cardi, Luigi Ceccarelli, Fabio Cifariello Ciardi, Francesco Paradiso, Mario Brunello, Alessio Allegrini, Andrea Lucchesini) e di uomini di teatro (Giorgio Barberio Corsetti, Marco Paolini, Moni Ovadia, Mario Perrotta, Elio De Capitani, Carlo Cecchi, Alessio Pizzech). I suoi testi sono stati rappresentati nelle maggiori istituzioni musicali italiane: tra le altre, il Maggio Musicale Fiorentino, l’Accademia Nazionale di S.Cecilia, il Teatro Massimo di Palermo, Ravenna Festival, Roma Europa Festival. Nel 2006 gli è stato assegnato il “Premio Feronia” per la critica musicale.