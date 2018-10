Teatro del Giglio



Il Dittico in scena al Teatro del Giglio: Suor Angelica e Gianni Schicchi

sabato, 20 ottobre 2018, 10:04

di oriano de ranieri

Dittico o Trittico? Al teatro del Giglio ieri sera è andato in scena il Dittico, come si leggeva sui biglietti d'ingresso, o meglio Suor Angelica e Gianni Schicchi. Per celebrare il centenario del Trittico completo (Il Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi) bisogna andare a Firenze nel novembre del 2919 dove sarà rappresentato al Maggio Fiorentino il Tabarro.



E' stata adottata la formula della coproduzione per abbattere i costi. Il lirico di Cagliari ha prodotto Suor Angelica, Il Giglio Gianni Schicchi. Va considerato anche il teatro Alighieri di Ravenna che metterà in scena Suor Angelica e Gianni Schicchi come a Lucca. Una scelta obbligata quella dei soli due titoli visti anche gli alti costi a livello di voci per rappresentare il Tabarro. Si è scartata l'ipotesi di rappresentare il Trittico completo in forma di concerto; forse questo avrebbe annoiato il pubblico medio, come ci ha detto il direttore del Giglio Manrico Ferrucci.



In una lunga e interessante intervista al critico musicale Guido Barbieri il regista Denis Krief giustifica la scelta di "spezzare" il capolavoro di cui quest'anno si celebra il centenario. Ma già Puccini dopo le prime proteste si era rassegnato alle rappresentazioni che spesso non mettevano in scena Il Tabarro e Suor Angelica mentre Gianni Schicchi aveva la preferenza dei grandi teatri. E sulla unità del Trittico o sull'autonomia di ciascuna opera si sono sbizzarriti tanti illustri critici. Su Suor Angelica "la gran madre badessa delle opere" come scrive il librettista Forzano, ieri sera, grazie al maestro Marco Guidarini che ha diretto l'orchestra della Toscana, ha prevalso quell'aria incantevole di misticismo come esige il capolavoro derivata dalla abitudine del Maestro di recarsi nel monastero di Vicopelago dove era superiora la sorella suor Giulia Enrichetta.



Peccato che il luogo sacro è stato abbandonato dalle monache nel 1999 e ora è in stato di degrado. Grande doti interpretative del soprano Svetla Vassileva in Suor Angelica ma a volte la voce non era "regolata": o troppo da "urlatrice" o troppo bassa, non era in splendida forma ma è stata applaudita nel brano famoso "Senza mamma". Il lato crudeltà è stato accentuato dalla zia principessa di Isabel De Paoli con qualche defaillances nell'aria "Nel silenzio di quei raccoglimenti".



Il regista cosmoplita Denis Krief, già noto anche in Italia per buoni allestimenti anche con scene, costumi, luci in "Suor Angelica" è stato calibrato. Brave le altre interpreti consorelle di Suor Angelica. Niente da eccepire sulle voci bianche del teatro del Giglio e cappella S.Cecilia dirette da Sara Matteucci. Ottimo il coro di Ars Lyrica diretto da Elena Pierini. In Gianni Schicchi ha primeggiato il protagonista sia come bella voce di baritono, sia come attore consumato; parliamo di Marcello Rosiello. Convincente la Lauretta di Francesca Longari applaudita nella famosa romanza "Oh! mio babbino caro".



Bella voce tenorile, ma a volte esile, quella di Rinuccio. Ottimi gli altri cantanti che interpretavano gli avidi parenti (citiamo tra tutti la Zita di Isabel De Paoli), il medico della scuola bolognese, il notaio che rifa il testamento. Ottimi i professori dell'orchestra della Toscana diretti da Guidarini. Non ci è piaciuta la regia di Krief tutta tesa ad accentuare gli aspetti comici superflui con trovate a volte ridicole e da avanspettacolo. E' il rischio che corre questa unica opera comica di Puccini. All'inizio dello spettacolo il sindaco Tambellini con Manrico Ferrucci e Giovanni Del Carlo amministratore unico del teatro del Giglio ha ricordato tra l'altro che con queste due opere cominciano i Puccini Days. Domani pomeriggio la replica.