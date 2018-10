Teatro del Giglio



Lucca Puccini Days: grandi nomi e produzioni originali

mercoledì, 3 ottobre 2018, 16:23

di elenora pomponi coletti

In corrispondenza delle celebrazioni per il centenario di Trittico , prendono il via i Lucca Puccini Days, presentati stamane con una conferenza stampa presso il Teatro.

“Per la nostra città è doveroso celebrare Puccini, rendendolo il centro di una manifestazione importantissima che coinvolge anche altri grandi nomi” ha dichiarato il sindaco Tambellini; il 19 ottobre (ore 20:30, con replica il 21 ottobre alle ore 16), saranno presentate al pubblico Suor Angelica e Gianni Schicchi.

L’allestimento dei due atti unici è frutto della sinergia tra Teatro del Giglio e l’Alighieri di Ravenna, e due enti lirici quali il Lirico di Cagliari e il Maggio Musicale Fiorentino.

Regia, scene, luci e costumi portano il celebre nome di Denis Krief, artista di fama internazionale che ha studiato musica a Parigi e si è formato alla scuola di regia italiana.

La direzione musicale invece è affidata a Marco Guidarini, tra i più noti direttori d’orchestra della sua generazione, già Chevalier des Arts et des Lettres del Ministero della Cultura francese e Cavaliere dell’Ordine della Stella della Repubblica Italiana.

Nel cast di Suor Angelica ci saranno Svetla Vassileva e Alida Berti nel ruolo del titolo e , di Gianni Schicchi, insieme con Marcello Rosiello (al suo debutto nel ruolo del titolo) due giovanissimi interpreti per la coppia Lauretta- Rinuccio, interpretati da Francesca Longari e Giuseppe Infantino.

Lo spettacolo vedrà impegnate l’Orchestra della Toscana, il Coro Ars Lyrica (diretto da Elena Pierini) e le Voci Bianche di Teatro del Giglio e Cappella Santa Cecilia di Lucca (dirette da Sara Matteucci).

Il calendario degli appuntamenti concertistici si apre il 30 novembre (ore 21) con il concerto del Quartetto d’Archi del Teatro alla Scala, con Francesco Manara e Daniele Pascoletti al violino, Simone Braconi alla viola e Massimo Polidori al violoncello, che per l’occasione si esibiranno insieme al pianistaSimone Soldati.

Il programma prevede una prima parte dedicata a brani cameristici di Luigi Boccherini e Giacomo Puccini cui seguirà il Quartetto Dorico op. 144 di Ottorino Respighi.

Una sinergia, quella con il Quartetto della Scala, che ha tutta l’intenzione di farsi sempre più forte, tanto che sono in corso trattative per inserire il concerto nella stagione 2020 del Teatro alla Scala.

Sempre il 30 novembre, alle ore 17:30, alla Casermetta di San Colombano, Maria Luisa Figueira (psichiatra di grande fama internazionale che a lungo si è occupata della “melanconia creativa” di Puccini) insieme con Gabriella Biagi Ravenni ( tra i massimi esperti della vita e dell’opera di Puccini)approfondiranno il tema nella conferenza “ Melanconia Creativa in Giacomo Puccini”.

Il 7 dicembre alle 21 ci sarà il concerto dal nome “Giacomo Puccini, pagine sinfoniche”, che vedrà Beatrice Venezi, giovane direttrice d’orchestra lucchese, alla direzione dell’Orchestra della Toscana per un programma dedicato alle composizioni per orchestra del Maestro: preludio sinfonico, Capriccio sinfonico, Scherzo per Orchestra e Crisantemi, passando ai brani orchestrali legati alla operistica, a Le Villi a Madama Butterfly, Manon Lescaut, Suor Angelica e Edgar.

Ciò che rende quest’appuntamento ancora più importante è che il concerto sarà registrato per l’etichetta discografica Warner Music.

Il 10 dicembre, alle 21 presso la Chiesa di San Francesco, il programma prevede un concerto nato dalla collaborazione tra l’Orchestra Toscana dei Conservatori (che riunisce i migliori elementi delle orchestre dei quattro conservatori toscani di Firenze, Siena, Lucca e Livorno) e la Dartmouth Symphony Orchestra del Dartmouth College, nel New Hampshire (USA). L’orchestra diretta dal Maestro Filippo Ciabatti, proporrà al pubblico un programma con pagine di Alfredo Catalani (A Sera) e Giacomo Puccini (Crisantemi) per terminare con l’esecuzione di Quinta Sinfonia di Gustav Mahler.

Il 13 dicembre sarà la volta del duo pianistico Datteri-Lencioni con “Giacomo Puccini in duo”, alle 21 presso il Teatro San Girolamo.

Il programma della serata, già inciso per l’etichetta Tactus, proporrà al pubblico delle trascrizioni storiche dalle celebri melodie del Maestro per pianoforte a quattro mani, spaziando dalla Bohème a Tosca a Manon Lescaut, passando da Capriccio Sinfonico e lo Scherzo.

Il 14 dicembre alle ore 21 presso la Cappella Guinigi, giorno in cui ricorre il centenario esatto dalla prima assoluta di Trittico al Metropolitan di New York, lo storico della musica Michele Girari, propone la lectio magistralis dal titolo “tre atti unici verso la morte”, un cammino dell’autore verso la morte, che con la musica concretizza il presentimento della propria fine.

Il 18 dicembre presso il Teatro San Girolamo alle ore 21, lo spettacolo scritto diretto ed interpretato da Guendalina Tambellini, incentrato sulla figura della moglie del Maestro, Elvira Bonturi, una nuova produzione presentata in prima assoluta.

Insieme con Guendalina Tambellini si si esibiranno il tenore Claudio Sassetti, Stefano Teani (pianista e compositore) e Antonio Lipari (contrabbasso).

I Puccini Days si chiuderanno nel giorno del compleanno di Puccini, il 22 dicembre, giorno in cui sarà presentato alle ore 17 nel ridotto del Teatro del Giglio, il volume che raccoglie il copione dello spettacolo Piccolo come le stelle di Elisabetta Salvatori sulla vita del Maestro.

Per informazioni dettagliate www.teatrodelgiglio.it , per prenotazioni e acquisti rivolgersi alla biglietteria del Teatro del Giglio (tel 0583.465320 – email biglietteria@teatrodegiglio.it) e su www.teatrodegiglio.it .