Teatro del Giglio



Suor Angelica e Gianni Schicchi inaugurano la stagione lirica 2018-2019 del Teatro del Giglio

lunedì, 15 ottobre 2018, 15:41

di eleonora pomponi coletti

Al via la stagione lirica del Teatro del Giglio nel nome del Maestro Giacomo Puccini: venerdì 19 ottobre alle 20:30 (con replica domenica 21 ottobre) in scena Suor Angelica e Gianni Schicchi, che per le celebrazioni del centenario di Trittico ( Metropolitan di New York 1918), il Teatro del Giglio si lega a due enti lirici di altissimo livello, quale il Lirico di Cagliari e il Maggio Musicale Fiorentino.

La regia, le scene, i costumi e le luci portano la firma del regista Denis Krief, regista che, nella sua lunga carriera, si è dedicato sia al repertorio classico che a quello contemporaneo, realizzando spettacoli per i principali teatri d’opera Italia e nel mondo; Krief che ha debuttato proprio in Toscana e che si è detto molto entusiasta e felice di trovarsi ancora qui, trovando nel Teatro del Giglio “un atmosfera magica”, come lui stesso ha detto.

La direzione è del Maestro Marco Guidarini, che guiderà l’Orchestra della Toscana, il Coro Ars Lyrica e il Coro di Voci Bianche Teatro del Giglio e Cappella Santa Cecilia. Tra i più noti direttori d’orchestra della sua generazione, Guidarini è stato molto influenzato dalla vicinanza di Claudio Abbado, e dopo il debutto come direttore assistente di John Eliot Gardiner, ha portato la su carriera sul podio dei più celebri teatri del mondo.

Un cast di eccellenza quello di Suor Angelica, che nel ruolo del titolo vede la celebre Svetla Vassileva (il 19 ottobre), grande interprete in questo ruolo al Teatro la Scala nel 2008 sotto la direzione Chailly, mentre Alida Berti interpreterà Suor Angelica nella replica del 21 ottobre; le affiancheranno sul palco Isabel De Paoli ( Zia Principessa), Sandra Mellace (Suora Badessa), Marina Serpagli (Suora zelatrice), Lara Leonardi (Maestra delle Novizie), Antonella Biondo (Suor Genovieffa), Consuelo Gilardoni (Suor Osmina), Janyce Condon (Suor Dolcina), Diana Oros (Suora infermiera), Youngseo Viola Lee e Francesca Longari (cercatrici), Zoe Jackson e Camilla Jepperson (novizie), Maila Fulignati e Dalila Privitera (converse), con Elena Pierini come maestro del coro e Sara Matteucci maestro del coro di voci bianche.

Nel Gianni Schicchi trovemo Marcello Rosiello nel ruolo del titolo, due giovani interpreti poco più che ventenni per la coppia Lauretta-Rinuccio, ossia Francesca Longari e Giuseppe Infantino. Con loro in scena Isabel De Paoli (Zita), Santiago Induni (Gherardo), Consuelo Gilardoni (Nella), Giovanni Fontana e Pietro Baldi nel ruolo di Ghelardino (il primo il 19 ottobre, il secondo il 21), Maximiliano Medero (Betto di Signa), Davide Ruberti (Simone), Riccardo Crampton (Marco), Antonella Biondo ( Ciesca), Marco Innamorati ( Maestro Spinelloccio), Nicola Farnesi (Guccio) e Andrea Pardini (Pinellino).

Come lo stesso sindaco Alessandro Tambellini ha affermato, “Se Lucca è la città di Giacomo Puccini, ed è universalmente riconosciuta come tale, noi tutti abbiamo una direzione precisa da seguire in questo senso, celebrando il Maestro e puntando sempre sull’alta qualità, e soprattutto facendo spazio ai giovani, giovani che hanno in mano il futuro”; Lucca come città che promuove cultura e ancora una volta come città che pone particolare attenzione affinché giovani talenti escano dalle sue mura; tra i numerosi giovani e giovanissimi artisti impegnati in queste opere, infatti, alcuni provengono dal Progetto Opera Virtuoso & Belcando 2018.

Maggiori informazioni su www.teatrodelgiglio.it.

Prenotazioni e acquisti alla Biglietteria del Teatro del Giglio, aperta dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13 e 15-18 (tel. 0583.465320 in orario di apertura al pubblico – email biglietteria@teatrodelgiglio.it).

Lucca, Teatro del Giglio

venerdì 19 ottobre 2018 ore 20.30

domenica 21 ottobre 2018 ore 16

SUOR ANGELICA

opera in un atto su libretto di Giovacchino Forzano

musica di GIACOMO PUCCINI

Edizioni Casa Ricordi, Milano

prima rappresentazione New York, Metropolitan, 14 dicembre 1918



Suor Angelica | Svetla Vassileva (19 ott.), Alida Berti (21 ott.)

Zia Principessa | Isabel De Paoli

Badessa | Sandra Mellace

Suora zelatrice | Marina Serpagli

Maestra delle novizie | Lara Leonardi

Suor Genovieffa | Antonella Biondo

Suor Osmina | Consuelo Gilardoni

Suor Dolcina | Janyce Condon

Suora infermiera | Diana Oros

Prima cercatrice | Youngseo Viola Lee

Seconda cercatrice | Francesca Longari

Prima novizia | Zoë Jackson

Seconda novizia | Camilla Jeppeson

Prima conversa | Maila Fulignati

Seconda conversa | Dalila Privitera

GIANNI SCHICCHI

opera in un atto su libretto di Giovacchino Forzano

musica di GIACOMO PUCCINI

Edizioni Casa Ricordi, Milano

prima rappresentazione New York, Metropolitan, 14 dicembre 1918



Gianni Schicchi | Marcello Rosiello

Lauretta | Francesca Longari

Zita | Isabel De Paoli

Rinuccio | Giuseppe Infantino

Gherardo | Santiago Induni

Nella | Consuelo Gilardoni

Gherardino | Giovanni Fontana (19 ott.), Pietro Baldi (21 ott.)

Betto di Signa | Maximiliano Medero

Simone | Davide Ruberti

Marco | Ricardo Crampton

La Ciesca | Antonella Biondo

Maestro Spinelloccio | Marco Innamorati

Ser Amantio | Michele Pierleoni

Guccio | Nicola Farnesi

Pinellino | Andrea Pardini

direttore MARCO GUIDARINI

regia, scene, costumi, luci DENIS KRIEF



Orchestra della Toscana



Coro Ars Lyrica

diretto da Elena Pierini



Voci bianche Teatro del Giglio e Cappella Santa Cecilia di Lucca

dirette da Sara Matteucci



assistente alla direzione musicale Andrea Chinaglia

assistente regia Pia Di Bitonto

assistente scene e costumi Angela Vasta

creazione suoni campionati Andrea Baggio

realizzazione fondale Gianni Schicchi Gino Bruni

figuranti Luca Marina Fit (in Suor Angelica), Claudio Ferranti (in Gianni Schicchi)

maestri collaboratori Flavio Fiorini, Silvia Gasperini, Arianna Tarantino

maestro alle luci Matteo Ballini

direttore di palcoscenico Guido Pellegrini

capo-macchinisti Luca Barsanti, Andrea Natalini

macchinisti Andrea Macis, Andrea Vignali

responsabile luci Marco Minghetti

datore luci Tiziano Panichelli

elettricisti Raffaele Brandani, Giuseppe Lena

capo-attrezzista Daniela Giurlani

attrezzista Samantha Cesaretti

responsabile sartoria Anna Mugnai

sarti Evelina Dario, Paolo Pagni

responsabile trucco e parrucche Patrizia Bonicoli

trucco e parrucche Rosalia Favaloro, Alessandra Giacomelli, Annamaria Romanini

Suor Angelica - nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari

Gianni Schicchi - nuovo allestimento del Teatro del Giglio di Lucca

coproduzione Teatro del Giglio di Lucca e Teatro Alighieri di Ravenna

in collaborazione con Teatro Lirico di Cagliari e Maggio Musicale Fiorentino