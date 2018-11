Ancora disponibili i biglietti per lo spettacolo di beneficenza “Non solo Ippocrate”

Altri articoli in Teatro del Giglio

lunedì, 26 novembre 2018, 17:32

Venerdì nell’ambito della quinta edizione del festival Lucca Puccini Days, appuntamento con l’atteso concerto del Quartetto d’Archi del Teatro alla Scala (Francesco Manara e Daniele Pascoletti violino, Simonide Braconi viola, Massimo Polidori violoncello) che per l’occasione, sul palcoscenico del Teatro del Giglio, si esibirà con il pianista Simone Soldati

sabato, 24 novembre 2018, 10:35

"Quell'unico uomo disprezzato e pieno di cicatrici ha continuato a battersi con il suo ultimo grammo di coraggio". In questa citazione c'è forse l'essenza di "Ultimo Chisciotte", l'adattamento teatrale di "Don Chisciotte della Mancia" di Miguel De Cervantes, andato in scena ieri sera in anteprima nazionale al Teatro del Giglio...

venerdì, 23 novembre 2018, 15:08

Da martedì 27 novembre attraverso l’apposito formulario online sul sito sarà possibile effettuare le prenotazioni per gli spettacoli dell’edizione 2018-2019 della rassegna di Teatro per le nuove generazioni, un ricco cartellone che permetterà agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di assistere agli spettacoli messi in scena dalle...

mercoledì, 21 novembre 2018, 15:25

Il convegno “il medico e l’arte – cura e passione nella professione ippocratica” sarà diviso in due parti: la prima dedicata all’arteterapia, con testimonianze di medici artisti, per terminare con la seconda parte che prevede un concerto della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole e il Festival Virtuoso & Belcanto

venerdì, 16 novembre 2018, 14:37

Nuova produzione del Teatro Del Carretto, Ultimo Chisciotte debutta al Teatro del Giglio dal 23 al 25 novembre (con due matinée per le scuole il 21 e il 22). Lo spettacolo è titolo di apertura della Stagione di Prosa 2018-2019 del Teatro del Giglio

lunedì, 5 novembre 2018, 15:17

Quest’anno, il ricco calendario di eventi che ha avuto inizio con Suor Angelica e Gianni Schicchi e che terminerà il 22 dicembre, sarà sostenuto e integrato da concerti e una serie di attività di grande importanza dal punto di vista artistico e culturale che al loro interno dedicheranno uno speciale...