Teatro del Giglio



Josiah Leming sul palco del Teatro del Giglio

lunedì, 5 novembre 2018, 11:16

A seguito del grande successo del suo ultimo album “On trial” e del singolo “Lie with me” - che ha superato le 300 mila visualizzazioni su Youtube – Josiah Leming, il cantautore folk-pop americano, sarà in tour a febbraio nel nostro Paese con il nuovo progetto discografico "Josiah and the Bonnevilles".

Queste le date italiane:



21 febbraio – Treviso - Newage Club

22 febbraio – Milano - Santeria

23 febbraio – Bologna – Locomotiv

25 febbraio – Roma – Auditorium

27 febbraio – Lucca – Teatro del Giglio

Josiah inizia a suonare il piano a 8 anni, ispirato e influenzato musicalmente da artisti come Bob Dylan, Leonard Cohen, The Rolling Stones e altri. La sua musica è un viaggio che attraversa gli altopiani e i deserti statunitensi, alimentandosi di un miscuglio che è fatto di folk e blues accompagnato dal suono del neocountry contemporaneo dalla band, deiBonnevilles.

A breve in vendita sul sito WWW.TICKETONE.IT