L’arte come terapia ed espressione dell’io, torna al teatro del Giglio “Non solo Ippocrate”

venerdì, 16 novembre 2018, 14:37

Nuova produzione del Teatro Del Carretto, Ultimo Chisciotte debutta al Teatro del Giglio dal 23 al 25 novembre (con due matinée per le scuole il 21 e il 22). Lo spettacolo è titolo di apertura della Stagione di Prosa 2018-2019 del Teatro del Giglio

lunedì, 5 novembre 2018, 15:17

Quest’anno, il ricco calendario di eventi che ha avuto inizio con Suor Angelica e Gianni Schicchi e che terminerà il 22 dicembre, sarà sostenuto e integrato da concerti e una serie di attività di grande importanza dal punto di vista artistico e culturale che al loro interno dedicheranno uno speciale...

lunedì, 5 novembre 2018, 11:16

A seguito del grande successo del suo ultimo album “On trial” e del singolo “Lie with me” - che ha superato le 300 mila visualizzazioni su Youtube – Josiah Leming, il cantautore folk-pop americano, sarà in tour a febbraio nel nostro Paese con il nuovo progetto discografico "Josiah and the Bonnevilles".

sabato, 20 ottobre 2018, 10:04

All'inizio dello spettacolo il sindaco Tambellini con Manrico Ferrucci e Giovanni Del Carlo amministratore unico del teatro del Giglio ha ricordato che con queste due opere cominciano i Puccini Days. Domani pomeriggio la replica

giovedì, 18 ottobre 2018, 11:27

Sono ancora pochissimi i biglietti disponibili per Suor Angelica e Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, titoli inaugurali della Stagione Lirica del Teatro del Giglio e della quinta edizione dei Lucca Puccini Days in scena domani, venerdì 19 ottobre alle ore 20.30 (con replica domenica 21 alle ore 16)

mercoledì, 17 ottobre 2018, 16:44

Venerdì 19 ottobre alle ore 18.30, nel ridotto del teatro del Giglio, Guido Barbieri – critico musicale del quotidiano La Repubblica – e Denis Krief – che firma regia, scene, costumi e luci di Suor Angelica e Gianni Schicchi, presenteranno al pubblico i due atti unici pucciniani