Teatro del Giglio



Lucca Puccini Days, ecco il calendario delle attività collaterali

lunedì, 5 novembre 2018, 15:17

di eleonora pomponi coletti

Da cinque anni la città di Lucca dedica al suo più illustre cittadino, il Maestro Puccini, una serie di appuntamenti che comprendono concerti, spettacoli, convegni ecc a lui dedicati.

Quest’anno, il ricco calendario di eventi che ha avuto inizio con Suor Angelica e Gianni Schicchi e che terminerà il 22 dicembre, sarà sostenuto e integrato da concerti e una serie di attività di grande importanza dal punto di vista artistico e culturale che al loro interno dedicheranno uno speciale spazio di omaggio alla figura del Maestro Puccini, facendo sì che il festival possa radicarsi e rafforzarsi ancora di più sul territorio.

Il 17 novembre, presso l’oratorio di San Giuseppe, si terrà il concerto pianistico di Eunmi Ko curato da Cluster (Associazione dei Compositori Lucca), che sarà anche l’evento conclusivo del Cluster Music Festival.

Giovedì 15 novembre a Palazzo Pretorio, in concomitanza con l’inizio dell’anno accademico dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti, Gabriella Biagi Ravenni terrà la conferenza -“A Lucca non ci è da far niente”?Puccini prima dell’opera – conferenza che mostrerà tutto ciò che il Maestro aveva fatto a Lucca prima de Le Villi, basandosi anche su nuovi testi emersi negli ultimi anni, comprendenti anche una lettera autobiografica molto lunga e dettagliata, sulla vita del Maestro nella sua città natale.

Il 24 novembre alle 21.15, presso l’Auditorium Vincenzo da Massa Carrara a Porcari, un nuovo appuntamento a cura della Fondazione Cavanis, con la messa in scena de La Boheme di Puccini, che rientra nel progetto “l’opera in sessanta minuti” del Circolo Amici della Musica A.Catalani.

Giovedì 29 novembre alle 17, nel ridotto del Teatro del Giglio, sarà presentato il libro di Emiliano Sarti “Puccini al Giglio. Le opere di Puccini al teatro di Lucca.”

Il libro, edito da Dreambook Pisa è una cronaca delle rappresentazioni pucciniane fatte al giglio nell’arco di oltre cento anni, dal 1891 sino allo scorso anno; un lavoro di ricerca anche al fine di sfatare il mito del pessimo rapporto del Maestro Puccini con la sua città, poiché i numeri del pubblico alle varie rappresentazioni, le recensioni, gli articoli di giornale ecc provano che il pubblico lucchese ha sempre amato e ama Puccini.

Il 1^ Dicembre alle ore 16, presso la Cattedrale di San Martino, Flam (Federazione Lucchese delle Associazioni Musicali) ha programmato una visita guidata ed un concerto organistico, mentre il 2 dicembre alle 10.30, sempre presso la Cattedrale, ci sarà la Messa in suffragio di Giacomo Puccini e di tutti i musicisti lucchesi scomparsi; la Messa sarà accompagnata con musiche della famiglia Puccini e di Emilio Maggini.

Nella giornata del 2 dicembre un ‘altro appuntamento importante è fissato per le 17.30 presso l’Auditorium dell’Istituto Boccherini, dove Gabriella Biagi Ravenni parlerà della figura del Maestro Renzo Gori, maestro di coro e docente di solfeggio ed esercitazioni corali all’Istituto Boccherini per oltre 25 anni, e soprattutto promotore della nascita della Fondazione Giacomo Puccini e della valorizzazione di Puccini negli anni ‘6’ e ’70 del secolo scorso. In quest’ occasione saranno eseguiti brani del Maestro Gori per orchestra da camera e per coro a cappella.

Ad arricchire il calendario quest’anno tre appuntamenti bandistici, che si terranno nella Chiesa di San Cristoforo il 9 e il 16 dicembre alle ore 11.30 e il 15 dicembre alle 15.30, eseguiti dalle Bande Musicali di Sillico, Nozzano e Colle di Compito.

Le bande costituiscono un importante filo conduttore con i giovani, poiché grazie alla scuola di musica che ogni banda ha, i giovani si avvicinano alla pratica strumentale che poi porta molti di loro a iscriversi a corsi di formazione specialistici come licei musicali e conservatori.

La presenza delle bande ai Lucca Puccini Days è dovuta alla collaborazione con L’Associazione Nazionale Bande Italiane, che a Lucca ha una grande base associativa, con la presenza sul territorio di 34 complessi (su 142 dell’itera regione Toscana).

Eleonora Pomp