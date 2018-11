Teatro del Giglio



Ultimo Chisciotte, il sogno e il coraggio di vivere

sabato, 24 novembre 2018, 10:35

di eliseo biancalana

"Quell'unico uomo disprezzato e pieno di cicatrici ha continuato a battersi con il suo ultimo grammo di coraggio". In questa citazione c'è forse l'essenza di "Ultimo Chisciotte", l'adattamento teatrale di "Don Chisciotte della Mancia" di Miguel De Cervantes, andato in scena ieri sera in anteprima nazionale al Teatro del Giglio di Lucca, dove ha aperto la stagione di prosa.

La nuova produzione del Teatro Del Carretto mette in scena il classico della letteratura spagnola, dandone un'interpretazione onirica, con un susseguirsi, in un unico atto, di diversi momenti dell'opera originale. Lo spettacolo si può dire che inizia quando il sipario è ancora calato, e il pubblico sta ancora prendendo posto in sala. Alla colonna destra del palco sta infatti appoggiato un attore (Ian Gualdani) con gli occhi chiusi, come se stesse ancora dormendo. Poi le luci calano, si sente una musica, l'attore si sveglia e, all'apertura del sipario, entra in scena, dove rimarrà per tutta la durata della pièce, interpretando vari ruoli, spesso danzando, ma sempre stando in silenzio. A interagire con lui i veri protagonisti dello spettacolo, Don Chisciotte e Sancho Panza, che si muovono in un semicerchio delimitato da delle panche, con sopra vari oggetti che vengono usati nel corso dello spettacolo, compresa una copia del libro di Cervantes da cui vengono letti, a volte, dei brani. Sopra di loro stanno sospesi degli abiti di scena. Il passaggio da una situazione all'altra viene scandito rovesciando dei secchi contenenti della polvere colorata, come a simulare un effetto di dissolvenza della scena.

Del celebre cavaliere errante partorito dalla fantasia di Cervantes, la regista Maria Grazia Cipriani sceglie di mettere in scena l'uomo consumato nell'inseguimento dei propri sogni ed ideali. Don Chisciotte (interpretato da Stefano Scherini) è un personaggio malconcio, che indossa abiti piuttosto logori e si muove quasi come un allucinato, di fronte a uno stupito e affezionato Sancho Panza (Matteo De Mojana). Vale la pena di ridursi in questo stato, viene da chiedersi, per inseguire degli incompresi ideali di giustizia e per un amore impossibile (quello per Dulcinea del Toboso)? E, più in generale, vale la pena consumarsi inseguendo un sogno? Don Chisciotte ci dice di sì, perché è grazie al sogno che l'uomo riesce a dare un senso a una vita che, presa per quello che è, appare segnata dal dolore e dalla morte.

Lo spettacolo andrà in scena anche stasera, sabato 24 novembre, alle ore 21, e domenica 25 novembre alle 16.

ULTIMO CHISCIOTTE

liberamente tratto da Miguel De Cervantes

adattamento e regia Maria Grazia Cipriani

con Stefano Scherini, Matteo De Mojana, Ian Gualdani

assistente alla regia Jonathan Bertolai

musiche Giacomo Vezzani

fonica Luca Contini

luci Fabio Giommarelli

scenotecnica Giacomo Pecchia

collaboratrice alla costumistica Rosanna Monti

segreteria organizzativa Michela Betti

produzione Teatro Del Carretto



Foto di Claudio Di Paolo