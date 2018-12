Teatro del Giglio



Concerto di Capodanno al Teatro del Giglio

sabato, 15 dicembre 2018, 10:07

Il Concerto di Capodanno, tra gli appuntamenti più attesi e amati dal pubblico del Teatro del Giglio, torna martedì 1° gennaio 2019 (alle ore 17) con un intenso excursus musicale per voci solistiche e orchestra attraverso le splendide melodie di Johann Strauss Jr., Franz Lehár, Nino Rota e Giacomo Puccini, per un pomeriggio in musica che non mancherà di emozionare.

Il concerto, organizzato e promosso dal Teatro del Giglio, vede impegnati il soprano Valentina Boi e il tenore Samuele Simoncini, e con loro l’Orchestra Filarmonica Pucciniana diretta da Carlo Bernini. In programma, arie e duetti da Giuditta (Meine Lippen, sie küssen so heiss), Il paese del sorriso (Dein ist mein ganzes Herz) e La vedova allegra (Tace il labbro) di Franz Lehár e da Gianni Schicchi (O mio babbino caro), La bohème (O soave fanciulla) e Turandot (Nessun dorma) di Giacomo Puccini.

Alla sola orchestra sono affidati la “Suite” di Nino Rota dalla colonna sonora composta per il film-cult Il Gattopardo di Luchino Visconti, brano sinfonico strumentalmente raffinatissimo e dagli accenti nostalgici e sognanti, i celeberrimi valzer di Johann Strauss Jr. An der schönen blauen Donau op. 314 (Sul bel Danubio blu) e Frühlingsstimmen op. 410 (Voci di Primavera) e, in chiusura, lo struggente Intermezzo della pucciniana Manon Lescaut.

Posto unico numerato: intero 20 euro, ridotto 17 euro; Carta Studente della Toscana 10 euro; loggione 10 euro. Per informazioni, prenotazioni e acquisti, rivolgersi alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320 – email biglietteria@teatrodelgiglio.it) aperta al pubblico dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13 e 15-18 e un’ora prima di ogni spettacolo.

La programmazione del Teatro del Giglio è resa possibile grazie al fondamentale e irrinunciabile sostegno del Comune di Lucca cui si aggiungono gli apporti del Ministero dei beni e delle attività culturali e della Regione Toscana, e il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, oltre all’impegno di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar, Unicoop Firenze, EGO Wellness Resort e Banco BPM.