Teatro del Giglio



Concerto DSO-OTC: al via la distribuzione dei ticket gratuiti

mercoledì, 5 dicembre 2018, 12:14

Saranno disponibili da giovedì 6 dicembre alle ore 15, alla biglietteria del Teatro del Giglio, i ticket gratuiti per il concerto in programma il 10 dicembre (ore 21) nella Chiesa di San Francesco, realizzato nell’ambito dei Lucca Puccini Days grazie alla collaborazione dell’ISSM “L. Boccherini” di Lucca. L’orchestra che si esibirà lunedì prossimo in San Francesco, in Toscana per una tournée di quattro concerti nelle città sedi di conservatorio, nasce dall’unione tra l'Orchestra Toscana dei Conservatori (OTC), che mette insieme i migliori elementi delle orchestre dei quattro conservatori toscani (Firenze, Siena, Lucca, Livorno), e la Dartmouth Symphony Orchestra del Dartmouth College (New Hampshire, USA). Il programma del concerto, diretto da Filippo Ciabatti (direttore stabile della Dartmouth Symphony Orchestra), offre al pubblico un programma di grande richiamo con la Quinta sinfonia di Gustav Mahler, cui si aggiungono, in omaggio alla storia musicale lucchese e in esclusiva per i Puccini Days, A sera di Alfredo Catalani e Crisantemi di Giacomo Puccini.

Il festival Lucca Puccini Days, frutto della collaborazione tra Comune di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini e Teatro del Giglio, è realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca; giunto nel 2018 alla sua quinta edizione, vanta la prestigiosa media partnership di Classica HD e i patrocini di MIBAC – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Toscana e AGIS Toscana. Il Teatro del Giglio, la Fondazione Giacomo Puccini e il Comune di Lucca ringraziano tutti i soggetti che direttamente o indirettamente supportano le loro attività: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar, Unicoop Firenze, Banco di Lucca e del Tirreno, Banco BPM, EGO Wellness Resort, Manifattura Sigaro Toscano.

Informazioni alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320 – e-mail biglietteria@teatrodelgilgio.it) e su teatrodelgiglio.it.