Teatro del Giglio



Grande spettacolo al teatro del Giglio per la notte di Capodanno con il Cenone Veglione di San Silvestro

venerdì, 14 dicembre 2018, 15:50

Sarà un altro Capodanno all'insegna del grande spettacolo, quello organizzato ancora una volta dal Puccini e la sua Lucca Festival al Teatro del Giglio di Lucca. La serata - sponsorizzata da Cadenza Piano Foundation, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Orchestra Filarmonica di Lucca - si aprirà alle 20,45 con la grande cena buffet a cura di Lazzaroni Catering (aperitivi, primi caldi, carni, buffet dolci, champagne e molto altro), per abbracciare poi la grande musica in molte declinazioni differenti.

Sul palco (dalle 21 alle 22) saliranno dapprima gli interpreti del Festival per il Gran Gala lirico del Puccini e la sua Lucca, con i solisti accompagnati dal pianoforte del Maestro Diego Fiorini. Questo concerto, in particolare, sarà dedicato alla memoria dell'artista Riccardo Benvenuti, recentemente scomparso, grande amico di Andrea Colombini.

Quindi (dalle 22,15 alle 23,30) ecco l'irresistibile Osmann Gold Swing Orchestra, con un programma strepitoso, che si articolerà muovendo da Duke Ellington fino a Glenn Miller, passando per Bach, P. Conte e Modugno, E. Piaf ed Ennio Moricone. Non mancheranno nemmeno tributi a Di Capua, Coltrane, Henderson, Rinaldi, Miller e Garland.

Uno show senza pause che vedrà il suo apice alle 23,30 (fino alle 01,30) quando al Giglio arriverà l'Orchestra Filarmonica di Lucca, diretta da Andrea Colombini per il "Trionfo di valzer", interrotto soltanto per il grande brindisi collettivo di mezzanotte con Champagne Veuve Pellettier e dolci (panettone e pandoro) con crema chantilly.

Il concerto, con musiche di Puccini, Strauss, Lehar e molti altri ancora, riproporrà in parte le arie che l'Orchestra proporrà nella sala da concerto più importante al mondo, cioè in un Musikverein di Vienna già tutto esaurito, il 21 dicembre prossimo. Ad esibirsi saranno i solisti Francesca Maionchi, Nicola Simone Mugnaini, Giovanni Cervelli e molti altri, accompagnati anche dalla chitarra solista (con scherzi vari) del grande Meme Lucarelli.

La serata verrà inoltre filmata per intero per entrare a far parte della Classica Collection by Andrea Colombini, la serie di programmi musicali che Starcontent Tv Ltd distribuisce in tutto il mondo e che portano il nome e la musica di Puccini e del Puccini e la sua Lucca festival nel mondo.

La guest sarà il grande chitarrista Meme Lucarelli, molto noto sia Lucca che in tutta Italia per aver collaborato con grandi artisti (da George Benson a Tulli D'Episcopo e molti altri) e per essere oltre che noto docente di chitarra, anche un virtuoso dello strumento. Amici e colleghi anche per quel che concerne la carriera di alternativa di attori amatoriali, Lucarelli e Colombini colgolo l'occasione per divertire e divertirsi, festeggiando anche sul palco i loro 50 anni e celebrando i 30 anni di vita artistica fianco a fianco da quando iniziarono a fare teatro insieme - vincendo anche concorsi a livello regionale come giovani attori non professionisti - nel lontano 1989.

Un appuntamento, quello al Teatro del Giglio, che apre ufficialmente il 15esimo anno di collaborazione tra l'orchestra sinfonica di Grosseto - che costituisce il cuore dell'orchestra Filarmonica di lucca - e il Puccini e la sua lucca Festival: i due enti celebrano nel 2019 i 400 concerti realizzati insieme.

Per info e prenotazioni telefonare al 3408106042 (oppure Teatro del Giglio 0583 465320) oppure inviare una mail a segreteria@puccinielasualucca.com.

Per ulteriori info visitare il sito www.puccinielasualucca.com

Programma dell'Orchestra Filarmonica di Lucca 31/12

AULD LANG SYNE

WALDMEISTER OUVERTURE

TU CHE DI GEL SEI CINTA

BRINDISI TRAVIATA

LA CI DAREM LA MANO

NESSUN DORMA

TACE IL LABBRO

GABRIEL'S OBOE (con chitarra)

OBLIVION (con chitarra)

AUF DER JAGD POLKA

FEUERFEST POLKA FRANCAISE

DU UND DU WALZER

IM KRAPFENWALDL POLKA

VERGNUGN'ZUG POLKA

AN DER SCHOENEN BLAUN DONAU

RADETZKY MARSCH

O SOLE MIO

CANTO DEGLI ITALIANI

MENU' 31 DICEMBRE a cura di Lazzaroni Catering SRL

ORE 20.45

Apertura buffet con cocktail di benvenuto

Champagne Veuve Pellettier

Punch di frutta, analcolici

Finger food

Con pizzette- salatini –valdostane

Crostini assortiti

ORE 22.30 GRAN BUFFET

Prosciutto di Parma

Bocconcini di salumi della Garfagnana

Plateau di formaggi freschi e stagionati con confetture

Pesci fumè su taglieri (salmone-spada- tonno-) con crostoni

Vitel tonnè con insalata russa

Roast beef all'inglese

Cotechino con lenticchie

Primi espressi:

Crespelle al salmone fumè

Caffè espresso e in samovar argento

Vini bianchi e rossi DOC

ORE 24.00

Brindisi con Champagne Veuve Pellettier

Dolci (panettone e pandoro) con crema chantilly