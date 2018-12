Teatro del Giglio



La formazione teatrale alla base dell’accordo di partnership tra Teatro del Giglio e Gruppo Esedra

martedì, 11 dicembre 2018, 10:29

Teatro del Giglio e Gruppo Esedra hanno appena concluso un importante accordo di partnership con il duplice obiettivo di supportare e diffondere le attività e i programmi del Giglio tra gli studenti Esedra, coinvolgendo i giovani allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado nella scoperta della cultura e nel “piacere” del teatro.



Grazie a questo nuovo accordo, gli operatori del Giglio si sono impegnati per realizzare progetti e laboratori teatrali con gli alunni e le insegnanti delle Scuole Bilingue di Lucca gestite da Esedra. Tali laboratori saranno sviluppati anche con l’obiettivo di “mettere in scena” i testi del manuale “Scuola di Vita”, il progetto su cui Esedra dallo scorso anno sta lavorando con i propri alunni, affiancando alla didattica un percorso di approfondimento, guidato da professionisti ed esperti, sulle proprie emozioni, sulla consapevolezza di sé e del gruppo, sulla comunicazione con i compagni e con i genitori, sulle competenze civiche e di cittadinanza.



L’accordo Giglio-Esedra prevede inoltre la realizzazione di un percorso di formazione ed aggiornamento per le maestre delle Scuole Bilingue di Lucca, per fornire loro ancora maggiori strumenti e competenze per comunicare al meglio e per coinvolgere e motivare i propri alunni. In virtù di questo accordo, il Teatro del Giglio mette a disposizione le proprie competenze e professionalità nel campo della formazione teatrale permettendo a Esedra, punto di riferimento ormai storico sul territorio lucchese con i suoi oltre 40 anni di attività nel mondo della scuola, di dare ulteriore stimolo ai propri progetti e percorsi didattici che vogliono fornire agli studenti non solo conoscenze e nozioni scolastiche, ma una vera e propria esperienza, uno sviluppo sì dello studente ma anche, e soprattutto dell’essere umano, che ha conoscenze, che sa riconoscere le proprie emozioni, che apprezza il bello e che rispetta e contribuisce alla comunità in cui vive