Teatro del Giglio



Si concludono i Lucca Puccini Days 2018 con la presentazione del libro “Piccolo come le stelle” di Elisabetta Salvatori

giovedì, 20 dicembre 2018, 14:07

Dopo i successi di pubblico degli eventi di apertura dei Puccini Days 2018, tra i quali si ricordano il sold out di Suor Angelica e Gianni Schicchi e del concerto “Giacomo Puccini pagine sinfoniche”, e le 500 presenze al concerto del Quartetto d’Archi del Teatro alla Scala con Simone Soldati, l’ultimo appuntamento dell’edizione 2018 del festival si terrà sabato 22 dicembre, giorno del compleanno del Maestro: nel ridotto del Teatro del Giglio (ore 17, ingresso libero e gratuito), sarà presentato alla presenza dell’autrice il libro Piccolo come le stelle di Elisabetta Salvatori pubblicato da Maria Pacini Fazzi Editore. L’incontro, cui interverranno il direttore della Fondazione Giacomo Puccini Massimo Marsili, e Gabriella Biagi Ravenni, presidente del Centro Studi Giacomo Puccini, sarà impreziosito da uno speciale momento di spettacolo che vedrà protagonista Elisabetta Salvatori accompagnata al violino da Matteo Ceramelli.

Il volume, realizzato in un’elegante veste arricchita con acquarelli e collage a tema pucciniano firmati dall’autrice, riproduce il copione dello spettacolo Piccolo come le stelle di e con Elisabetta Salvatori, prodotto da Teatro del Giglio e Fondazione Giacomo Puccini nell’ambito della terza edizione dei Puccini Days. Dopo il debutto in prima assoluta al Teatro del Giglio, nel dicembre 2016, Piccolo come le stelle è stato salutato da un importante successo di pubblico e di critica, che lo ha portato in numerosi festival e teatri nazionali e internazionali, oltre che in diverse situazioni private. Le ultime recite sono state in settembre a Livorno per la rassegna di teatro di narrazione “Scenari di quartiere” e a Firenze in novembre, nel ridotto Teatro della Pergola; nel mese di febbraio 2019 lo spettacolo andrà in scena a Bibbiena.

Dopo la presentazione al Giglio, alle ore 18.45, sarà visitabile la mostra allestita nella sede della casa editrice Maria Pacini Fazzi (via S. Andrea, 12) con le tavole originali disegnate per il libro da Elisabetta Salvatori. Seguirà un brindisi augurale.

Frutto della collaborazione tra Comune di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini e Teatro del Giglio, e realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, i Puccini Days vantano la prestigiosa media partnership di Classica HD e i patrocini di MIBAC – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Toscana e AGIS Toscana. Il Teatro del Giglio, la Fondazione Giacomo Puccini e il Comune di Lucca ringraziano tutti i soggetti che direttamente o indirettamente supportano le loro attività: MIBAC - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar, Unicoop Firenze, Banco BPM, EGO Wellness Resort, Manifattura Sigaro Toscano.