Teatro del Giglio



Successo al Giglio per "Questi fantasmi", con la regia di Marco Tullio Giordana

sabato, 15 dicembre 2018, 09:51

di eliseo biancalana

Accoglienza positiva del pubblico del Teatro del Giglio per "Questi fantasmi", secondo titolo della stagione di prosa 2018 del teatro lucchese, andato in scena ieri sera. Tratto da una celebre pièce del grande drammaturgo napoletano Eduardo De Filippo, lo spettacolo è una produzione Elledieffe s.r.l., con la regia del noto regista Marco Tullio Giordana e andrà in scena nuovamente stasera (sabato 15 dicembre) alle ore 21 e domani, domenica 16 dicembre, alle ore 16.

Il celebre testo di Eduardo è ambientato nella Napoli del dopoguerra e rappresenta le difficoltà della vita del periodo attraverso le vicende di Pasquale Lojacono (interpretato da Gianfelice Imparato) che con la giovane moglie Maria (Carolina Rosi) si trasferisce in un lussuoso appartamento ottenuto a condizioni di favore, perché il proprietario non riesce ad affittarlo, poiché il luogo è ritenuto infestato da fantasmi. Lojacono, che nella vita ha fatto un po' di tutto senza riuscire in niente, vuole approfittare della situazione per far uscire la sua famiglia dalla condizione di ristrettezza economica in cui si trova. Ma dovrà fare i conti con "questi fantasmi" che si aggirano per la casa, a volte rubando cose, altre intrufolandosi nella camera da letto, altre ancora lasciando generose somme di denaro al riconoscente inquilino.

Il testo di De Filippo mischia la commedia e la tragedia, facendo in un momento ridere il pubblico, in un altro inducendolo a riflettere. Per quanto faccia sorridere per la sua ingenuità, Lojacono mantiene comunque una propria dignità di fronte agli spettatori, suscitando compassione per come cerca di far fronte a una vita grama dove ognuno è costretto a arrangiarsi come riesce. La rappresentazione di Marco Tullio Giordana segue abbastanza fedelmente la trama originale, attribuendo però nel finale al personaggio di Maria un ruolo più decisivo rispetto al proprio destino. Tra gli attori, simpaticissima l'interpretazione di Nicola Di Pinto, nella parte del furbo portiere del palazzo.

Questi fantasmi

di Eduardo De Filippo

con Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Nicola Di Pinto, Massimo De Matteo, Paola Fulciniti, Giovanni Allocca, Gianni Cannavacciuolo, Viola Forestiero, Federica Altamura, Andrea Cioffi

regia Marco Tullio Giordana

scene e luci Gianni Carluccio

costumi Francesca Livia Sartori

musiche Andrea Farri

aiuto regia Norma Martelli

aiuto scene Sebastiana Di Gesu

aiuto costumi Pina Sorrentino

una produzione Elledieffe s.r.l.