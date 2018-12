Teatro del Giglio



Teatro Del Giglio sold-out per “Non solo Ippocrate”

lunedì, 3 dicembre 2018, 15:26

Teatro del Giglio tutto esaurito, per quella che è stata una serata ricca di emozioni e, a onor del vero, di performance di altissimo livello. “Non solo Ippocrate”, lo spettacolo che sabato sera ha visto esibirsi sul palco del teatro comunale i medici artisti italiani, ha saputo incantare il pubblico per tre ore, in un susseguirsi di esibizioni di generi diversi. Dal canto al ballo, passando per il teatro umoristico e monologhi di rara sensibilità, i medici andati in scena si sono esibiti in maniera impeccabile, dimostrandosi quasi “artisti prestati alla medicina”.

Le voci di Michela Panigada e Luciano Colombini hanno accompagnato e presentato i numerosi ospiti della serata, capitanati da uno scatenato Enrico Marchi e da un Roberto Carlotti che ha mostrato il suo lato rock. Tra le varie esibizioni, molto apprezzato il monologo del fisiatra di Torino Leo Melossi, che con il suo brano ‘I comanauti’ – incentrato sul tema dei pazienti in coma - ha commosso l’intero uditorio compreso l’ospite d’eccezione Alan Friedman che, nel corso dell’interista a cura di Eva Nuti, si è complimentato con organizzatori ed artisti per la serata.

Il ricavato, come detto, è stato destinato alla Croce Verde di Lucca, per le sue attività legate al settore sanitario e sociale. In particolare, come ha sottolineato il presidente dell’associazione Elisa Ricci, i soldi raccolti saranno in gran parte destinati alla borsa di studio istituita alla memoria del presidente emerito Piero Mungai, che verrà assegnata ad uno studente di Medicina e Chirurgia. La restante parte verrà investita nell’acquisto di un’ambulanza, anch’essa da intitolare al presidente purtroppo scomparso la scorsa primavera.