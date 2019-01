Aterballetto inaugura il cartellone di Danza 2019 al Teatro del Giglio con "Golden Days"

Altri articoli in Teatro del Giglio

lunedì, 28 gennaio 2019, 17:56

Luca Zingaretti dirige Luisa Ranieri in The deep blue sea di Terence Rattigan, straordinaria storia d’amore e di passione in scena al Teatro del Giglio dal 1° al 3 febbraio come quarto titolo della Stagione di Prosa 2018-2019 che il Giglio realizza con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus

sabato, 26 gennaio 2019, 23:57

Aterballetto sarà protagonista al Teatro del Giglio (mercoledì 30 gennaio, ore 21) del primo appuntamento del cartellone di Danza 2019 con Golden Days di Johan Inger, geniale coreografo svedese oggi ricercato dai teatri di tutta Europa

sabato, 26 gennaio 2019, 09:17

Teatro pieno, risate a scena aperta e applausi convinti. Non poteva esserci esordio migliore per lo spettacolo "A testa in giù", andato in scena ieri sera al Giglio

mercoledì, 23 gennaio 2019, 12:25

Con lo spettacolo "In viaggio con Nessuno" prende il via giovedì 24 gennaio (alle ore 9.45) “Crescendo con il teatro”, la proposta di spettacoli che il Teatro del Giglio offre alle nuove generazioni con appuntamenti in matinée e in serale con le migliori compagnie italiane che dedicano il proprio lavoro...

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:59

Gioele Dix dirige Emilio Solfrizzi, Paola Minaccioni, Bruno Armando e Viviana Altieri in A testa in giù, versione italiana (firmata da Giulia Serafini) de L’envers du décor di Florian Zeller, in scena al Teatro del Giglio venerdì 25 e sabato 26 gennaio alle ore 21 e domenica 27 gennaio

sabato, 19 gennaio 2019, 12:46

Ieri bellissimo successo di pubblico al Teatro del Giglio per la prima recita di Otello di Giuseppe Verdi, salutata da lunghi minuti di applausi che hanno gratificato il cast, in un teatro gremito in ogni ordine di posti per il primo titolo operistico del 2019.