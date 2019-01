Emilio Solfrizzi conquista il pubblico del Giglio con "A testa in giù"

Altri articoli in Teatro del Giglio

mercoledì, 23 gennaio 2019, 12:25

Con lo spettacolo "In viaggio con Nessuno" prende il via giovedì 24 gennaio (alle ore 9.45) “Crescendo con il teatro”, la proposta di spettacoli che il Teatro del Giglio offre alle nuove generazioni con appuntamenti in matinée e in serale con le migliori compagnie italiane che dedicano il proprio lavoro...

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:59

Gioele Dix dirige Emilio Solfrizzi, Paola Minaccioni, Bruno Armando e Viviana Altieri in A testa in giù, versione italiana (firmata da Giulia Serafini) de L’envers du décor di Florian Zeller, in scena al Teatro del Giglio venerdì 25 e sabato 26 gennaio alle ore 21 e domenica 27 gennaio

sabato, 19 gennaio 2019, 12:46

Ieri bellissimo successo di pubblico al Teatro del Giglio per la prima recita di Otello di Giuseppe Verdi, salutata da lunghi minuti di applausi che hanno gratificato il cast, in un teatro gremito in ogni ordine di posti per il primo titolo operistico del 2019.

sabato, 19 gennaio 2019, 08:51

Semplici e nello stesso tempo elaborati giochi di scena descrivono sul palcoscenico il dramma della gelosia di Otello. Tanti applausi da un pubblico entusiasta per uno spettacolo veramente splendido

lunedì, 14 gennaio 2019, 12:27

In occasione delle recite di Otello di Giuseppe Verdi, il Teatro del Giglio offre al proprio pubblico un momento di approfondimento sull’opera curato dal critico musicale Gregorio Moppi, firma del quotidiano “la Repubblica”. L’appuntamento, in programma venerdì 18 gennaio alle ore 18 nel ridotto del teatro

domenica, 13 gennaio 2019, 12:10

I primi 40 anni della compagnia Teatro Giovani di Lucca sono esplosi ieri sul palcoscenico del Teatro del Giglio. Un compleanno celebrato con uno spettacolo-omaggio al grande teatro leggero italiano, prodotto da Ego Wellness Resort, che ha registrato il tutto esaurito