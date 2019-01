Teatro del Giglio



“In viaggio con Nessuno” al Teatro del Giglio per la rassegna “Crescendo con il teatro”

mercoledì, 23 gennaio 2019, 12:25

Con lo spettacolo "In viaggio con Nessuno" prende il via giovedì 24 gennaio (alle ore 9.45) “Crescendo con il teatro”, la proposta di spettacoli che il Teatro del Giglio offre alle nuove generazioni con appuntamenti in matinée e in serale con le migliori compagnie italiane che dedicano il proprio lavoro artistico agli spettatori più giovani. La stagione, come ormai di consueto, è integrata dal titolo Lucca Junior Opera, frutto del progetto di lirica per i giovani realizzato dai giovani, e dal festival «Che cosa sono le nuvole?», nato dalla collaborazione con La cattiva compagnia di Lucca.

In viaggio con Nessuno racconta l’Odissea attraverso le emozioni di Ulisse, una narrazione leggera nella quale parola e corpo, come per gli antichi aedi, si trasformano in azione e scenografia. Lo spettacolo è un racconto quasi cinematografico, dove l’immaginario emotivo prevale nel linguaggio, mostrando il fianco “debole e umano” dell’eroe omerico. Il giovane spettatore potrà così ascoltare e “vedere”, con la propria capacità immaginativa, le esperienze e le emozioni che compongono l’Odissea, viaggiando con le ansie, le speranze, i desideri, le paure e il coraggio dell’uomo chiamato Ulisse.

Lo spettacolo In viaggio con Nessuno, di e con Guido Castiglia, è frutto di un intenso lavoro propedeutico sull’Odissea svolto con le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, che ha orientato la scrittura del testo verso una scelta peculiare: parlare dell’Odissea attraverso le emozioni di Ulisse, parlando allo stesso tempo delle emozioni contemporanee attraverso l’Odissea. All’allestimento, una produzione di NonsoloTeatro realizzata con Lucio Diana, hanno collaborato per il disegno luci Marina Giacometto, per luci e fonica Franco Rasulo,

Posto unico 5,00 euro. Per informazioni, prenotazioni e acquisti rivolgersi alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320, email biglietteria@teatrodelgiglio.it).