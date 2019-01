Teatro del Giglio



Mamma Mia-The Show, sold-out al teatro del Giglio per lo spettacolo del Vijay Vocal Project con la musica degli Abba

martedì, 8 gennaio 2019, 15:16

Mamma Mia The Show: sold out al teatro del Giglio per lo spettacolo del Vijay Vocal Project che ha permesso di raccogliere oltre 5000 euro in favore di progetti socio-terapeutici, di inserimento lavorativo e di arte terapia destinati a pazienti psichiatrici delle associazioni “Archimede” e “Normal mente”.

Alla serata di solidarietà di sabato 5 gennaio terminata con un intero teatro a cantare e ballare i brani cult degli Abba, c’erano anche il prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e l’assessora alle politiche formative, di genere e alla continuità della memoria storica, Ilaria Vietina (Il Comune di Lucca ha patrocinato l’iniziativa insieme al Teatro del Giglio), il consigliere regionale Stefano Baccelli la presidente del Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale e dell’Associazione FASM, Gemma Del Carlo, la presidente della Rete Regionale Toscana Utenti Salute Mentale, Luciana Faina. In rappresentanza degli sponsor che hanno reso possibile la serata, erano presenti Luca Rinaldi della Cooperativa La Mano Amica, Carlo Lazzarini presidente della Banca del Monte di Lucca, Stefano Giurlani presidente del Rotary Club Lucca. Gli altri sponsor dell’evento sono Ci&Di Food servizi e ristorazione, Lo Stuzzichino Events, Lucar.

“Mamma Mia – The Show”, musical diretto da Vijay Pierallini (regia, direzione musicale, luci, vocal coach); sceneggiatura: Amelia De Francesco; assistenti di regia: Chiara Nora Giani, Elisa Bertoni; coreografie: Ilenia Bizzarri; produzione: Elisa Martini.

Solisti: Sara Vassalle (Donna), Benedetta Bascherini (Sophie), Alessandro Marlia (Sam Carmichael), Alessandro Vaniglio (Harry Bright), Raul Marini (Bill Anderson), Elisa Martini (Rosie), Cecilia Pascale (Tanya), Dylan Pedonesi (Sky), Angelo Menchetti (narratore).

Coro VJVP: Alessia Lorenzetti, Stefania Bianchi, Maria Cardone, Alessadro Del Frate, Barbara Nannini, Brunella Quilici, Sara Soncini, Elisa Bertoni, Antonella Bartolini, Anna Benedetto, Maria Grazia Lucchesi, Rosanna Paolinelli, Patrizia Pellegrini, Enrico Giuntini, Lorenzo Bottacin, Fabrizio Lorenzetti, Lorenzo Isoppo, Adriano Bertone, Luca Ricci.

Corpo di ballo Atmosfera Danza: Lisa Chelini, Agnese Medori, Samuela Tognarelli, Benedetta Tori, Giulia Neri, Sara Panebianco, Nicola Giorgi, Lorenzo Vannucci. Lavinia Rogo, Camilla Tarantino, Sara Medori, Agnese Medori, Angelica Dianda, Arianna Rapaioli, Nina Ciniero, Chiara Bertocchini, Lisa Chelini, Samuela Tognarelli, Nicola Giorgi, Lorenzo Vannucci, Benedetta Tori, Giulia Di Maria.