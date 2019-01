Teatro del Giglio



“Otello” al Giglio: domenica l'attesissima replica

sabato, 19 gennaio 2019, 12:46

Ieri bellissimo successo di pubblico al Teatro del Giglio per la prima recita di Otello di Giuseppe Verdi, salutata da lunghi minuti di applausi che hanno gratificato il cast, in un teatro gremito in ogni ordine di posti per il primo titolo operistico del 2019. E domani – domenica 20 gennaio – alle ore 16 va in scena la seconda, attesissima replica lucchese del capolavoro del Cigno di Busseto. Otello, che insieme a Nabucco e Rigoletto componeva la Trilogia d’Autunno 2018 della XXIX edizione del Ravenna Festival, segna un nuovo, fondamentale capitolo dell’intenso rapporto artistico e produttivo che lega il Teatro del Giglio all’Alighieri di Ravenna e al Ravenna Festival dal 2002, quando Il cappello di paglia di Firenze di Nino Rota, titolo Opera Studio firmato dal Teatro del Giglio, fu rappresentato all’Alighieri; da allora, ogni anno, i due teatri hanno coprodotto e reciprocamente accolto sui propri palcoscenici ben ventuno titoli operistici in diciassette anni, in una serrata cronologia sviluppatasi senza soluzione di continuità.

La recita di Otello di venerdì 18 gennaio, preceduta dalla partecipatissima presentazione dell’opera a cura di Gregorio Moppi (firma del quotidiano La Repubblica), è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, che ha tributato moltissimi applausi alla regista Cristina Mazzavillani Muti e al direttore d’orchestra Nicola Paszkowski. Calorosi e reiterati applausi, a scena aperta e al termine dell’opera, per gli interpreti Mikheil Sheshaberidze (Otello), Elisa Balbo (Desedemona), Luca Micheletti (Jago), Giuseppe Tommaso (Cassio), e con loro Giacomo Leone (Roderigo), Ion Stancu (Lodovico), Paolo Gatti (Montano), Antonella Carpenito (Emilia) e Andrea Pistolesi (un araldo), l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, il Coro Lirico Marchigiano “Vincenzo Bellini” (guidato da Martino Faggiani e Massimo Fiocchi Malaspina), i giovanissimi cantori delle Voci Bianche Teatro del Giglio e Cappella Santa Cecilia (guidate da Sara Matteucci) e i DanzActori Trilogia d’Autunno.

Per acquistare i pochissimi biglietti ancora disponibili per la seconda e ultima recita di Otello, rivolgersi alla biglietteria del teatro, aperta sabato 19 gennaio dalle 15 alle 18 e domenica 20 gennaio dalle 15 alle 16 (tel. 0583.465320 in orario di apertura al pubblico – email biglietteria@teatrodelgiglio.it).

La programmazione del Teatro del Giglio è resa possibile grazie al fondamentale e irrinunciabile sostegno del Comune di Lucca cui si aggiungono gli apporti del Ministero dei beni e delle attività culturali e della Regione Toscana, e il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, oltre all’impegno di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar, Unicoop Firenze, EGO Wellness Resort e Banco BPM.