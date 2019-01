Teatro del Giglio



Tanti applausi per l'"Otello" al Giglio

sabato, 19 gennaio 2019, 08:51

di oriano de ranieri

Semplici e nello stesso tempo elaborati giochi di scena descrivono sul palcoscenico il dramma della gelosia di Otello. E' grazie all'uso sapiente di luci ed ombre che l'opera penultima di Verdi, su libretto di Arrigo Boito, da William Shakespeare corre snella e provoca negli spettatori un senso di vero pur in una vaga dimensione onirica che richiama i grandi pittori del Seicento da Caravaggio a Rembrandt. In questo Cristina Mazzavillani Muti che ha inventato la regia e l'ideazione scenica suggestiva si è rivelata sapiente e ha offerto una degna cornice al capolavoro verdiano, anche guidando gli attori cantanti con efficacia e misura, senza eccessi.



La regista ha dimostrato che le moderne tecnologie danno un tocco in più alle rappresentazioni e si conciliano perfettamente al teatro, anzi rendono più snella la storia. Del resto anche in questo caso la collaborazione tra il teatro del Giglio e l'Alighieri di Ravenna ha dimostrato la sua efficacia. La trilogia d'autunno di Verdi a Ravenna con Nabucco, Rigoletto e Otello ha avuto poco tempo, fa una notevole risonanza per tutto l'insieme "scavando", se così si può dire, su opere diverse che non hanno nulla di scontato e offrono sempre qualcosa di nuovo ad una rilettura più attenta. Otello è stato come un dono al nostro teatro in cui non era stato più rappresentato da cinquantacinque anni. L'orchestra giovanile Luigi Cherubini si è rivelata una volta di più perfetta.



Bravissimi i giovani professori sotto la direzione del maestro Nicola Paszkowski. Magistrale la scena iniziale della tempesta con quadri musicali di colore arditi, resi meravigliosamente da tutti. Poi irrompe sulla scena il coro lirico marchigiano "Vincenzo Bellini" diretto dal maestro Martino Faggiani e da Massimo Fiocchi Malaspina. Una folla guidata da una regia perfetta e arriva Otello, il tenore georgiano Mikheil Sheshaberidze con un superbo "Esultate!" E' noto che il ruolo del protagonista è impervio, esige una tessitura musicale difficile. Pochi sono stati grandi nella figura del Moro, ricordiamo Del Monaco e Domingo. Eppure il tenore georgiano è stato bravissimo e certamente farà parlare di sé. Bravissima anche in Desdemona Elisa Balbo che ha sostenuto con grande padronanza un ruolo altrettanto difficile anche come attrice. Grande dolcezza e bravura ne "La canzon del salice" e nell'Ave Maria. Bravissimo anche Jago, il male personificato che muove tutto il dramma abilmente manovrando la gelosia di Otello. Perfetto nella famosa aria"Credo in un Dio crudel".



Bravi tutti gli interpreti: Giuseppe Tommaso in Cassio, Giacomo Leone in Roderigo, Ion Stancu in Lodovico, Paolo Gatti in Montano, Andrea Pistolesi: un araldo. Brava anche Antonella Carpenito nella fida Emilia. Ricordiamo anche il light design Vincent Longuemare e Alessandro Lai per i costumi. Bravissimo il coro delle voci bianche del teatro del Giglio e della cappella di S.Cecilia di Lucca diretto da Sara Matteucci. Ricordiamo i "DanzActori" Trilogia d'autunno: Alessandro Bartolini, Francesca De Lorenzi, Ivan Gessaroli, Mirko Guerrini, Giorgia Massaro, Ivan Merlo, Chiara Nicastro, Lorenzo Felice Tassiello. Direzione di scena Luigia Maria Barilone, maestri di sala Alessandro Benigni, Davide Cavalli.



Tanti applausi da un pubblico entusiasta per uno spettacolo veramente splendido. Tra gli spettatori tanti elogi per il cast impeccabile che ci ha offerto un grande Verdi. Domani pomeriggio 20 gennaio alle 16 la replica.