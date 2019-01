Varietà!, per festeggiare i primi 40 anni della compagnia Teatro Giovani

Altri articoli in Teatro del Giglio

mercoledì, 2 gennaio 2019, 14:04

Grandissimo successo ieri per il Concerto di Capodanno, il tradizionale appuntamento musicale organizzato e promosso dal Teatro del Giglio che ha registrato uno splendido “tutto esaurito” in ogni ordine di posti, ed è stato salutato da lunghi applausi al termine di ogni brano e a conclusione del concerto, con ripetute...

mercoledì, 2 gennaio 2019, 12:24

Una grande serata di musica, per iniziare il 2019 nel miglior modo possibile: il Cenone - Veglione di Capodanno al Teatro del Giglio, organizzato dal Puccini e la sua Lucca Festival, coglie nuovamente nel segno. Un successo artistico e di pubblico, per un appuntamento che è ormai diventato una piacevole...

lunedì, 31 dicembre 2019, 11:50

Sarà un altro Capodanno all'insegna del grande spettacolo, quello organizzato ancora una volta dal Puccini e la sua Lucca Festival al Teatro del Giglio di Lucca

sabato, 29 dicembre 2018, 08:43

Tra gli appuntamenti più attesi e amati dal pubblico, il Concerto di Capodanno – in programma al Teatro del Giglio martedì 1° gennaio alle ore 17 – anche per l’edizione 2019 non smentisce le aspettative: rimangono ormai infatti pochissimi biglietti a disposizione di coloro che desiderano accogliere in musica il...

giovedì, 20 dicembre 2018, 14:07

L’ultimo appuntamento dell’edizione 2018 del festival si terrà sabato 22 dicembre, giorno del compleanno del Maestro nel ridotto del Teatro del Giglio (ore 17, ingresso libero e gratuito)

sabato, 15 dicembre 2018, 10:07

Il Concerto di Capodanno, tra gli appuntamenti più attesi e amati dal pubblico del Teatro del Giglio, torna martedì 1° gennaio 2019 (alle 17) con un intenso excursus musicale per voci solistiche e orchestra attraverso le splendide melodie di Johann Strauss Jr., Franz Lehár, Nino Rota e Giacomo Puccini, per...