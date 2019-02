Teatro del Giglio



Al Teatro del Giglio "Amico fragile, Lucca per Fabrizio De Andrè, vent’anni dopo"

giovedì, 28 febbraio 2019, 15:14

di barbara ghiselli

Il messaggio di Fabrizio De Andrè è rimasto inalterato e attuale anche a vent'anni dalla sua morte ed è con questo spirito che la città di Lucca e il Teatro del Giglio vogliono ricordarlo attraverso la sua musica e le parole portando sui palcoscenici del Giglio e di San Girolamo “Amico fragile. Lucca per Fabrizio De Andrè vent'anni dopo” che racchiude le proposte artistiche più accreditate e insieme rispettose della memoria e della cifra stilistica del cantautore.

Grande soddisfazione da parte di Giovanni Del Carlo e Manrico Ferrucci rispettivamente amministratore unico e direttore generale del Teatro del Giglio per i tre appuntamenti in cartellone: “La buona novella” (2 aprile ore 21 in scena al teatro del Giglio) nella rielaborazione e interpretazione per band, due voci e coro firmata da David Riondino e Fabio Battistelli con i Khorakhanè; “I volti di De Andrè” (giovedì 11 aprile alle 21) che porta al teatro San Girolamo, in una versione musicale di segno classico, i personaggi che Fabrizio De Andrè ha narrato nelle sue canzoni e “Così parlò Fabrizio De Andrè” (al teatro San Girolamo il 15 maggio alle 21) del gruppo progetto in La Minore, che unisce i brani più belli di Faber alle sue parole affidate non alla musica ma alla carta.

“Devo dire che gli eventi in programma permettono di far conoscere e apprezzare – ha evidenziato il sindaco Alessandro Tambellini, alla conferenza stampa di presentazione – l'opera del cantautore genovese così unica, perfettamente riconoscibile e universalmente amata e di questo voglio ringraziare tutti gli organizzatori degli appuntamenti in calendario”. Tambellini ha inoltre voluto far presente che il programma per ricordare De Andrè ha un valore aggiunto in quanto coinvolge alcune scuole e permette così di far conoscere i testi del cantautore genovese anche agli studenti. “Siamo inoltre molto felici di annunciare – ha aggiunto Tambellini – l'incontro che si terrà il 3 maggio alle 21, all'interno del Lucca Classica Music Festival, e che vedrà protagonista Dori Ghezzi che salirà sul palco del teatro del Giglio e dialogherà con il violoncellista Massimo Polidori e il giornalista Sandro Cappelletto, prima del concerto del Quartiere d'archi del Teatro alla Scala”.

Erano presenti alla conferenza stampa anche Gianpaolo Mazzoli, componente del gruppo di lavoro sul progetto, Pierluigi Stefani, produttore concerto "La buona novella" , Mauro Di Grazia, vicepresidente e responsabile comunicazione Associazione Animando con riferimento allo spettacolo "I volti di De Andrè", Roberto Puccini, fondatore gruppo Progetto in La Minore, con riferimento allo spettacolo "Così parlò Fabrizio De Andrè”.

Per informazioni, prenotazioni e acquisti rivolgersi alla Biglietteria del Teatro del Giglio, aperta dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13 e 15-18, e un’ora prima di ogni rappresentazione. Telefono 0583.465320 (solo in orario di apertura al pubblico), email biglietteria@teatrodelgiglio.it.