Teatro del Giglio



Applausi al Giglio per la "Lucia di Lammermoor"

sabato, 23 febbraio 2019, 08:38

di oriano de ranieri

L'opera romantica per antonomasia "Lucia di Lammermoor" è stata rappresentata al teatro del Giglio ieri sera tra gli applausi. Il capolavoro di Gaetano Donizetti è stato molto apprezzato.



Alla prima del teatro S.Carlo di Napoli il 26 settembre del 1835 il pubblico andò in delirio. Anche il libretto di Salvatore Cammarano tratto dal romanzo "La sposa di Lammermoor" di Walter Scott era adatto ai tempi del romanticismo: amore e morte, inganno ordito per la povera Lucia dal fratello Enrico per motivi personali e politici, tombe, fantasmi. Le arie rimangono ancora splendide oggi ed emozionano come tutta l'ispirazione melodica in tutto "il dramma tragico in tre atti". Nell'Ottocento La Lucia divenne l'opera per antonomasia, non a caso Flaubert narra che Madame Bovary partecipa ad una recita del capolavoro e si emoziona rievocando le sue letture della giovinezza.



L'edizione di Lucia che abbiamo sentito e visto al Giglio, prodotta dal teatro Verdi di Pisa, in coproduzione con Opera Nice Cote d'Azur, ha voluto accentuare la condizione della donna costretta a rinunciare ai sentimenti e a sposare per forza chi vuole la famiglia in questo caso l'uomo scelto dal fratello per motivi politici.



La regia di Stefano Vizioli ha puntato a ambientare la vicenda dalla fine del Cinquecento all'Ottocento epoca in cui la borghesia forse più che in altre epoche ha oppresso la donna col perbenismo e varie costrizioni puritane. Sulla scena abiti ottocenteschi rigorosamente scuri che poi si inseriscono nella complessa vicenda cupa e tragica fin dagli inizi. Ma Lucia nella famosa scena della pazzia è in bianco, ed è evitato il sangue sui suoi abiti dopo avere ucciso Arturo, come si vede in molte rappresentazioni, qui non sangue, solo petali di rose rosse. La pazzia per la protagonista è una liberazione, una salvezza. Il maestro Michael Guttler ha ben guidato l'orchestra della Toscana nel difficile alternarsi tra cupezza e dolcezza come vuole il capolavoro di Donizetti. Apprezzata l'arpista e apprezzato il glass harmonica di Sascha Reckert. Sarah Baratta è riuscita a cavarsela nel ruolo difficilissimo della protagonista. Un po' incerti gli inizi, poi con la scena della pazzia ha dimostrato bravura modulando bene la bella voce con capacità scenica notevole.



Bravo il baritono Alessandro Luongo in Lord Enrico Ashton, fratello di Lucia con voce bene impostata e sicurezza sul palcoscenico. Alessandro Luciano in Edgardo ha avuto nel corso dell'opera qualche momento di incertezza ma ha una bella voce tenorile. Convincenti Carlos Natale in Arturo e il basso Andrea Comelli in Raimondo il confidente. Ricordiamo l'Alisa di Valeria Tornatore e Normanno di Didier Pieri. Essenziali le scene realizzate su bozzetti di Allen Moyer. Bravissimi quelli del coro di Ars Lyrica nelle scene di massa diretti da Marco Bargagna. Assistente alla regia Lorenzo Nencini, disegno luci di Michele Della Mea. I costumi sono forniti da Farani e sartoria teatrale fiorentina. Magistrali le varie arie famose "Cruda, funesta smania", "Regnava nel silenzio", "Quando rapita in estasi", "Tu che a Dio spiegasti l'ali". Domani domenica si replica al Giglio alle 16.