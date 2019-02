Teatro del Giglio



"Le donne nell’opera di Giacomo Puccini”: Lorenzo D’Andrea espone al Teatro del Giglio

venerdì, 15 febbraio 2019, 14:05

di eleonora pomponi coletti

La mostra, allestita nel foyer del teatro del Giglio, sarà inaugurata questo pomeriggio alle 17.30 e rimarrà aperta (a ingresso gratuito) esclusivamente nei giorni e negli orari di spettacolo da venerdì 15 febbraio a domenica 17 marzo. In mostra otto opere che raccontano le donne di Giacomo Puccini secondo la visone di Lorenzo D’Andrea, artista poliedrico e di fama internazionale.

D’Andrea, nato a Lucca nel 1943, ha iniziato il suo percorso di studi al Liceo Artistico di Carrara per poi proseguire al Politecnico di Milano e sin dai primi anni ’60 inizia ad esporre in gallerie e musei di Milano, Roma, Amsterdam, Parigi, Lucerna, Treviri, Bonn, Genova, Cracovia, Nizza, Pietrasanta, Massa, Seravezza, Como, Montecarlo (Principato di Monaco). Vanta ritratti come quello fatto a Papa Giovanni Paolo II, Papa Francesco, Cardinale Ersilio Tonini, Giulio Andreotti, Gianni Agnelli, Andrea Bocelli, Daniele Lucchesi, Renato Guttuso, Gerry Scotti, Pietro Cascella e Mario Luzi e sue sculture monumentali sono collocate a Lido di Camaiore, alla Chiesa Val Marenco di Sondrio, a Portofino al Museo del Parco, Olbia e Golfo Aranci.

D’Andrea, ritrattista geniale, non ci propone la perfezione dei lineamenti in questi ritratti, ma riducendo la scala cromatica al bianco e al nero, che dona alle opere una bellezza senza tempo, ripercorre una a una le donne di Puccini che giungono al loro destino mosse da istinti, passioni, emozioni.

Dall’afflato avventuroso di Manon, alla delicatezza di Mimì, alla forzata espiazione di Suor Angelica, alla risoluta fedeltà di Butterfly, alla mondanità di Magda nella Rondine, alla gelida solitudine di Turandot.

La scelta del Teatro come location ha lo scopo principale di rendere quest’ultimo sempre più centrale nella vita culturale della città di Lucca e per il valore dell’artista e per il legame con Puccini. Per il Teatro, e per il suo amministratore Giovanni Del Carlo, accogliere al proprio interno eventi culturali diversi dallo spettacolo tout court contribuisce ad impreziosire il ruolo del Teatro nella vita della comunità.