Teatro del Giglio



Lucca Teatro Festival, 24 giorni di teatro per le scuole e le famiglie

mercoledì, 27 febbraio 2019, 13:28

di eliseo biancalana

Dal 7 marzo al 12 aprile si terrà a Lucca, Capannori e a Porcari la quinta edizione del Lucca Teatro Festival – "Che cosa sono le nuvole?": 24 giorni di eventi dedicati ai giovani, alle famiglie e alle scuole. Ospiti d'onore Alessandro Benvenuti, Alessio Boni, Flavio Oreglio e Bruno Tognolini. La rassegna è realizzata dalla Cattiva Compagnia in collaborazione con il Teatro del Giglio, il comune e la provincia di Lucca, e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

Il programma è stato presentato in conferenza stampa al Teatro del Giglio. "Per noi è un appuntamento importantissimo" ha detto l'assessore alle politiche formative del comune di Lucca Ilaria Vietina, sostenendo che si tratta di un'iniziativa apprezzata dalle scuole lucchesi. "Nel 2018 per il Lucca Teatro Festival abbiamo avuto 4mila ragazzi che sono venuti dentro il Teatro" ha ricordato l'amministratore unico del Teatro del Giglio Giovanni Del Carlo. Positivo anche il giudizio della dirigente della provincia Rossana Sebastiani. Il Lucca Teatro Festival ospiterà alcuni appuntamenti pure nella Piana. Il presidente della Fondazione Cavanis Lori Del Prete ha affermato che la manifestazione è un'importante vetrina per l'auditorium Vincenzo da Massa Carrara di Porcari, dove si terranno gli eventi del "Teatro per le famiglie". Anche Elena Pisu (Aldes – Centro Spam di Porcari) ha definito la rassegna "un'opportunità importante". Alcune attività dedicate alle scuole si terranno invece al teatro Artè di Capannori.

Gli eventi principali sono stati menzionati dal direttore artistico della manifestazione Giovanni Fedeli, che è affiancato nell'organizzazione da Elisa D'Agostino e da Tiziana Rinaldi. Tra gli ospiti d'onore c'è Alessandro Benvenuti, che giovedì 7 marzo alle 21 aprirà all'auditorium Vincenzo da Massa Carrara il festival con "Un comico fatto di sangue". Venerdì 15 marzo alle 17 ci sarà un incontro gratuito all'auditorium San Micheletto con Flavio Oreglio, sul tema "La vera storia del cabaret". Il 22 marzo alle 16 sarà invece la volta del noto attore Alessio Boni, che incontrerà il pubblico sempre a San Micheletto (ingresso gratuito). Il giorno dopo, lo scrittore Bruno Tognolini sarà a Palazzo Ducale alle 17 (ingresso gratuito). Tra le novità di quest'anno c'è anche la collaborazione con il Circolo del Cinema e con il Cineforum Ezechiele. Da segnalare il Lucca Teatro Festival on Street, che si terrà sotto il loggiato di Palazzo Pretorio sabato 16 marzo alle 17 e domenica 24 alle 16. Il programma completo della rassegna e informazioni su spettacoli e biglietti si possono trovare sul sitowww.luccateatrofestival.it.