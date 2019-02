Teatro del Giglio



Marco Paolini narra il mito di Ulisse al Giglio

sabato, 16 febbraio 2019, 10:14

di eliseo biancalana

È andato in scena ieri sera (venerdì 15 febbraio) al Teatro del Giglio "Nel tempo degli dei. Il calzolaio di Ulisse" di Marco Paolini e Francesco Niccolini, che ha visto il noto drammaturgo e attore veneto nei panni del mitico eroe della "Odissea", il poema omerico che narra il difficile ritorno in patria del vincitore della guerra di Troia. Lo spettacolo è il quinto titolo della stagione di prosa del teatro lucchese.

Due ore senza interruzioni in cui Marco Paolini si mette nei panni di un Ulisse sempre in viaggio: prima da Itaca alla guerra di Troia, poi dalla città sconfitta verso la propria casa e poi ancora di nuovo in direzione dello "Chalet Olimpo", là dove gli dei immortali e annoiati si distraggono con le feroci vicende degli umani. Sul palco vediamo Paolini narrare a un giovane pastore (e quindi al pubblico) le sue lunghe peripezie, dense di amori sensuali e di spietati massacri. Sul palco con l'attore un "coro" che con musiche, canti e balli accompagna lo svilupparsi della vicenda.

Non si immagini comunque lo spettatore di trovarsi di fronte a una rappresentazione tradizionale del mito omerico. Paolini ha scelto infatti di mischiare i generi. La Grecia classica si incontra con la musica contemporanea e con i riferimenti al mondo presente, da Internet ai social media, cosicché le divinità del passato si contaminano con gli idoli di oggi. In questo scenario si muove Ulisse, antieroe bugiardo e assassino ma al tempo stesso irrimediabilmente e ostinatamente umano.

Marco Paolini e Francesco Niccolini incontreranno il pubblico oggi (sabato 16 febbraio) alle ore 18 all'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Lo spettacolo andrà in replica stasera alle 21 e domani pomeriggio alle 16.

Nel tempo degli dèi. Il calzolaio di Ulisse

di Marco Paolini e Francesco Niccolini

con Marco Paolini

e con Saba Anglana, Elisabetta Bosio, Vittorio Cerroni, Lorenzo Monguzzi, Elia Tapognani

regia Gabriele Vacis

scenofonia, luminismi, stile Roberto Tarasco

assistente alla regia Silvia Busato

audiovisivi e luci Michele Mescalchin

fonica Tiziano Vecchiato

direzione tecnica Marco Busetto

produzione Michela Signori, Jolefilm e Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa

con la collaborazione di Estate Teatrale Veronese e Teatro Stabile Bolzano