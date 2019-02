Noalya Cioccolato Coltivato tra i 20 artigiani del gusto ad ExtraLucca

Altri articoli in Teatro del Giglio

giovedì, 7 febbraio 2019, 08:39

Sabato 9 febbraio alle 20, al Teatro del Giglio, nell’ambito della 7^ edizione di Extra Lucca – Maestri dell’olio, mostra mercato sugli extravergini nuovi ideata da Fausto Borella, si terrà la premiazione delle Corone d’Olio, insieme alla presentazione della guida Terre d’Olio, che raccoglie oltre 100 aziende italiane

sabato, 2 febbraio 2019, 09:48

Tratto da un testo del drammaturgo inglese Terence Rattigan (1911-1977), diretto da Luca Zingaretti, "The deep blue sea" vede Luisa Ranieri protagonista di una storia di amore e di morte, che si svolge in un appartamento londinese, nell'arco di un'unica giornata

martedì, 29 gennaio 2019, 12:06

Originalissima jam-session coreografica firmata dal geniale Johan Inger per Aterballetto, nutrita dalle colonne sonore iconiche degli anni ’70 e ’80 Tom Waits, Keith Jarrett e Patti Smith, Golden Days ci attende domani al Teatro del Giglio per l’apertura del cartellone di Danza 2019

lunedì, 28 gennaio 2019, 17:56

Luca Zingaretti dirige Luisa Ranieri in The deep blue sea di Terence Rattigan, straordinaria storia d’amore e di passione in scena al Teatro del Giglio dal 1° al 3 febbraio come quarto titolo della Stagione di Prosa 2018-2019 che il Giglio realizza con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus

sabato, 26 gennaio 2019, 23:57

Aterballetto sarà protagonista al Teatro del Giglio (mercoledì 30 gennaio, ore 21) del primo appuntamento del cartellone di Danza 2019 con Golden Days di Johan Inger, geniale coreografo svedese oggi ricercato dai teatri di tutta Europa

sabato, 26 gennaio 2019, 09:17

Teatro pieno, risate a scena aperta e applausi convinti. Non poteva esserci esordio migliore per lo spettacolo "A testa in giù", andato in scena ieri sera al Giglio