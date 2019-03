Teatro del Giglio



Famiglie e bambini al Giglio per il musical Shrek

domenica, 31 marzo 2019, 10:20

di eliseo biancalana

Si conclude con uno spettacolo dedicato alle famiglie, e in particolare ai bambini, il cartellone di prosa della stagione 2018-2019 del Teatro del Giglio, dove è andato in scena ieri sera "Shrek – Il musical", ispirato al celebre cartone animato premio Oscar della DreamWorks. Oggi pomeriggio è prevista la replica alle ore 16.

È stata un'accoglienza positiva quella che il pubblico ha attribuito al simpatico orco Shrek e alla sua bizzarra compagnia. La storia è ambientata nel fantastico regno di Molto Molto lontano. Il vanitoso Lord Farquaad ha messo al bando i personaggi delle fiabe che sono quindi andati a rifugiarsi nella palude, creando non poco fastidio alla vita solitaria di Shrek. Per riprendere possesso della propria "casa", l'orco accetta di compiere una missione per il Lord: andare a liberare la principessa Fiona, che vive in un castello presidiato da un drago. Shrek, accompagnato dal buffo Ciuchino, si mette quindi in viaggio per l'avventura, ma le cose non vanno come erano state previste.

Grazie allo spettacolo i personaggi del cartone animato prendono vita sul palcoscenico e interpretano la storia nel linguaggio del genere musical, con canti e balli, per la soddisfazione dei bambini ma anche dei più grandi. Lo spettacolo propone una morale, quella di accettare la diversità degli altri e soprattutto quella di se stessi.

A fine rappresentazione gli attori si sono messi a disposizione degli spettatori per farsi fotografare con loro. Lo spettacolo dura circa tre ore (pausa compresa) ed è inserito nella rassegna «In famiglia a teatro» del Teatro del Giglio e nel programma del "Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?".

Shrek - Il musical

testo e canzoni originali David Linksay-Abaire

musica Jeanine Tesori

adattamento italiano Claudio Insegno, Cristiano Colinelli, Fabio Toni, Paolo Vallicelli

regia e coordinamento Cristiano Colinelli, Fabio Toni, Paolo Vallicelli

aiuto regia Vittoria Bruschi, Flavio Colonna, Stefano Gardini, Ilaria Godoli

Rodolfo Helg | Shrek

Flavio Colonna | Ciuchino

Vittoria Bruschi | Fiona

Stefano Gardini | Lord Farquaad

Mery Gramellini | Pinocchio

produzione Stage11, Metropolis, RockOpera