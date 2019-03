Teatro del Giglio



Glauco Mauri e Roberto Sturno imperdibili ne "I fratelli Karamazov"

sabato, 23 marzo 2019, 09:28

di eliseo biancalana

Fine settimana imperdibile per gli amanti del teatro al Giglio, dove il capolavoro di Fëdor Dostoevskij "I fratelli Karamazov" è portato in scena nella versione teatrale di Glauco Mauri e Matteo Tarasco (che cura anche la regia). Ieri sera (venerdì 22 marzo) c'è stata la prima rappresentazione; lo spettacolo andrà in replica stasera alle 21 e domani (domenica 24) alle 16.

Non era facile trasporre in una piece teatrale il poderoso capolavoro di Dostoevskij, che attraverso le tragiche vicende della famiglia Karamazov affronta i grandi temi del rapporto padre-figli, del conflitto tra il bene e il male, del libero arbitrio e dell'esistenza di Dio. Ma attraverso il rimontaggio dei capitoli principali del libro, Mauri e Tarasco sono riusciti a condensare in circa due ore e mezzo (pausa compresa) l'essenza del romanzo, in uno spettacolo che cattura l'attenzione degli spettatori grazie anche all'ottima prova degli attori.

Un applauso spontaneo del pubblico ha accompagnato l'ingresso in scena di Glauco Mauri, che interpreta Fëdor Pavlovič, il vizioso padre dei fratelli Karamazov: il religioso Alekséj (Pavel Zelinskiy), il passionale Dmitrij (Laurence Mazzoni) e l'intellettuale Ivan (Roberto Sturno). E poi c'è anche un quarto figlio illegittimo, Smerdjakov (Luca Terracciano). Spicca la recitazione di Mauri e Sturno. Particolarmente intenso il monologo sul "Grande Inquisitore" recitato da Sturno, su una delle pagine più celebri della letteratura mondiale.

Da rilevare anche l'efficace scelta della messa in scena, dei costumi, delle musiche e delle luci. "Questo è teatro" esclama alla fine uno spettatore, e non possiamo che convenire.

I fratelli Karamazov

di Fëdor Dostoevskij

versione teatrale di Glauco Mauri e Matteo Tarasco

con (in ordine di entrata)

Paolo Lorimer | Starec Zosima

Pavel Zelinskiy | Alekséj Karamazov

Glauco Mauri | Fëdor Pavlovič Karamazov

Roberto Sturno | Ivan Karamazov

Luca Terracciano | Smerdjakov

Laurence Mazzoni | Dmitrij Karamazov

Giulia Galiani | Katerina Ivanova

Alice Giroldini | Grušen'ka

regia Matteo Tarasco

scene Francesco Ghisu

costumi Chiara Aversano

musiche Giovanni Zappalorto

luci Alberto Biondi

Produzione Compagnia Glauco Mauri Roberto Sturno – Fondazione Teatro della Toscana