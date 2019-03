Teatro del Giglio



Michele Placido e Anna Bonaiuto, una coppia tra amore e "Piccoli crimini coniugali"

sabato, 2 marzo 2019, 08:58

di eliseo biancalana

I noti attori Michele Placido e Anna Bonaiuto sono i protagonisti di questo fine settimana al Teatro del Giglio di Lucca. È andata infatti in scena ieri sera (venerdì 1 marzo) la prima rappresentazione di "Piccoli crimini coniugali", tratta da un testo di Éric-Emmanuel Schmitt, con adattamento e regia di Michele Placido.

Sul palco, Placido e Bonaiuto vestono i panni di una normale coppia borghese che vive insieme da ormai molti anni. Lui è uno scrittore di romanzi polizieschi che è appena uscito dall'ospedale. Era stato ricoverato a causa di una botta alla testa, a seguito della quale dichiara di aver perso la memoria e di non riconoscere più la propria compagna. Lei è la moglie innamorata che lo riporta a casa e cerca di fargli ricordare i momenti "felici" del loro passato insieme. Ma quanto sono stati felici davvero questi momenti? E sono mai veramente esistiti? Man mano che lo spettacolo procede lo spettatore entra nelle verità della vita della coppia, al di là delle bugie reciproche e di alcuni veri e propri "piccoli crimini coniugali".

Lo spettacolo dura circa un'ora e mezza, senza pause e cambi di scena. È ambientato nell'appartamento della coppia e si svolge dopo il rientro dall'ospedale del marito. È interamente basato sui dialoghi tra i due protagonisti, dai quali, come in un giallo, emerge gradualmente la verità. Una prova d'attore non banale per Placido e Bonaiuto, conosciuti e stimati volti del cinema e della televisione.

Michele Placido e Anna Bonaiuto incontreranno il pubblico oggi pomeriggio (sabato 2 marzo) alle ore 18 all'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Lo spettacolo andrà in replica stasera alle 21 e domenica 3 marzo alle ore 16.

Piccoli crimini coniugali

di Eric-Emmanuel Schmitt

adattamento e regia di Michele Placido

con Michele Placido, Anna Bonaiuto

scene Gianluca Amodio

luci Pasquale Mari

costumi Alessandro Lai

musiche Di Maggio & Luna

produzione Goldenart Production