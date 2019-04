Teatro del Giglio



Macbeth – The original Game of Thrones in scena sabato al teatro Nieri di Ponte a Moriano

giovedì, 11 aprile 2019, 14:25

Con lo spettacolo Macbeth – The original Game of Thrones torna sabato 13 aprile (ore 16, Teatro I. Nieri di Ponte a Moriano) “In famiglia a teatro”, la proposta di spettacoli che il Teatro del Giglio dedica ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, e che tanto successo ha avuto negli ultimi anni di programmazione. Questo speciale cartellone, che si inserisce nella più ampia proposta del Teatro Ragazzi, si chiuderà l’8 e il 9 maggio con Una tazza di mare in tempesta di Roberto Abbiati (programmato nel ridotto del Teatro del Giglio).

Con questo Macbeth, The English Theatre Company prosegue il suo percorso di lavoro ed elaborazione dei testi shakespeariani: proposto al pubblico in lingua originale, grazie al supporto dei sovratitoli in italiano lo spettacolo è adatto a tutti coloro che desiderino esercitare le proprie abilità con la lingua inglese. Stavolta la scelta è caduta sulla tragedia più aspra e torbida del Bardo, Macbeth, incentrata sul re scozzese – uno dei personaggi più suggestivi e straordinari da portare sul palcoscenico – e sul rapporto tra amore e potere, ingrediente “senza tempo” che ritorna con forza nelle serie televisive di successo cui occhieggia anche il sottotitolo dello spettacolo, The original Game of Thrones. Gli attori di The English Theatre Company saranno impegnati a coprire i venti personaggi del dramma shakespeariano, in una versione abbreviata della durata di circa un'ora e mezzo. Queste infatti sono le peculiarità di The English Theatre Company: l'estrema versatilità degli attori, dell'intarsio drammaturgico e il rispetto filologico del verso shakespeariano.

Macbeth di The English Theatre Company offre la possibilità di assistere a una messa in scena in chiave moderna dell'opera e di sentire, da attori madrelingua e bilingui, le stesse suggestioni e la stessa musicalità che gli spettatori del Globe poterono ascoltare nel 1611. La riduzione operata dalla Compagnia, in nessun modo didascalica o diminutiva, offre la possibilità di essere fruita in modo godibile e senza perdere complessità della drammaturgia del capolavoro di Shakespeare.

Il biglietto per Macbeth – The original Game of Thrones (posto unico) ha il prezzo di 5,00 euro. Informazioni, prenotazioni e acquisti alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320, email biglietteria@teatrodelgiglio.it), aperta al pubblico dal con orario 10.30-13 e 15-18. Il giorno dello spettacolo, sabato 13 aprile, i biglietti saranno in vendita dalle ore 15 al Teatro Nieri di Ponte a Moriano.

La programmazione del Teatro del Giglio è resa possibile grazie al fondamentale e irrinunciabile sostegno del Comune di Lucca, cui si aggiungono gli apporti del Ministero dei beni e delle attività culturali e della Regione Toscana, e il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, oltre all’impegno di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar, Unicoop Firenze, EGO Wellness Resort e Banco BPM.