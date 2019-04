Un'anteprima di Lucca Classica: "La parrucca di Mozart" al teatro del Giglio

Altri articoli in Teatro del Giglio

venerdì, 26 aprile 2019, 14:30

Prende il via sabato 27 aprile la prima edizione del Puccini Chamber Opera, il festival permanente dedicato all’opera contemporanea che porta in scena composizioni nuove e nuovissime di artisti selezionati nel corso del Puccini International Opera Composition Course 2018

mercoledì, 17 aprile 2019, 15:52

Tutto pronto per il Lucca Classica Music Festival, la manifestazione che si terrà nel centro storico di Lucca dal 2 al 5 maggio con anteprime a partire dal 28 aprile. Sono più di 90 gli appuntamenti con cui il festival taglia il traguardo della quinta edizione e si conferma tra...

giovedì, 11 aprile 2019, 17:39

Venerdì 12 aprile alle 21 il Teatro del Giglio ospiterà il gala di apertura dell'edizione 2019 del Dance Meeting Lucca. Il titolo dello spettacolo è "Le stelle di oggi e di domani", in scena trenta danzatori provenienti da tutta Europa in rappresentanza delle accademie di Amsterdam, Rotterdam e Zurigo

giovedì, 11 aprile 2019, 14:25

Con lo spettacolo Macbeth – The original Game of Thrones torna sabato 13 aprile (ore 16, Teatro I. Nieri di Ponte a Moriano) “In famiglia a teatro”, la proposta di spettacoli che il Teatro del Giglio dedica ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, e che tanto successo ha...

martedì, 2 aprile 2019, 11:14

Chiusura in grande stile giovedì 4 aprile (ore 21) per la Stagione di Danza 2019: ospiti del Teatro del Giglio, i danzatori di Evolution Dance Theater con Night Garden, uno spettacolo incantato che, nel buio della notte, sul palco senza scenografia, guida gli spettatori in luoghi straordinari abitati da bizzarre...

lunedì, 1 aprile 2019, 11:58

Domani al Teatro del Giglio, un omaggio teso ed emozionante ai testi e alla musica del “poeta” di Via del Campo con il concerto dedicato a La buona novella, una tra le più significative e importanti raccolte in versi di Faber