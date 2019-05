Teatro del Giglio



Al Giglio il concerto sinfonico di primavera diretto da Beatrice Venezi

lunedì, 6 maggio 2019, 13:16

di barbara ghiselli

“Sono veramente contento di essere qui a presentare l'appuntamento con il concerto sinfonico di primavera che si terrà sabato 11 maggio alle 21 al teatro del Giglio infatti l'evento, organizzato e promosso dal Lions club Lucca Host ha come obiettivo quello di raccogliere fondi a favore di Anffass onlus Lucca e dell'associazione onlus Luna onlus”. Queste le parole di Giovanni Del Carlo, amministratore unico del teatro del Giglio, alla conferenza stampa che si è tenuta questa mattina presso il ridotto del teatro del Giglio. Del Carlo ha evidenziato il fatto che la serata, che vedrà protagonista la giovane e talentuosissima direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, alla guida di Estrorchestra, si è potuta realizzare grazie al prezioso sostegno di: Fondazione Banca del Monte di Lucca, Banca del Monte di Lucca, Oleificio Rocchi, Cartografica Galeotti e Idrotherm 2000 S.p.A. Alla conferenza stampa oltre a Del Carlo erano presenti: Chiara Morandi, presidente associazione Estrorchestra, Beatrice Venezi , direttrice d'orchestra, Cesare Rocchi in rappresentanza sia dei Lions Club Lucca Host sia dell'Oleificio Rocchi, Giulia Sartini della Idrotherm 2000 S.p.A., Carlo Lazzarini, presidente Banca del Monte di Lucca, Maria Gloria Montinari, presidente Lions Club Lucca Host, Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca, Manrico Ferrucci, direttore generale Teatro del Giglio, Daniela Elena Caselli, presidente Centro antiviolenza LUNA Onlus e Gabriele Marchetti, presidente Anffas Lucca Onlus.

“E' grande la soddisfazione del club che rappresento per la presenza di Beatrice Venezi all'evento – ha sottolineato Montinari – e la ringrazio per aver accettato subito e con entusiasmo di partecipare a questa iniziativa senza percepire alcun compenso ma solo ed esclusivamente per le finalità sociali dell'evento”. Montinari ha poi ricordato che Venezi, socia onoraria del Lions club Lucca Host, è la più giovane direttrice d'orchestra d'Europa e oggi, oltre a guidare la nuova orchestra Scarlatti di Napoli, è assistant conductor dell’orchestra nazionale armena.

“Credo nella dimensione sociale della musica oltre che in quella culturale – ha dichiarato Venezi – e quindi, visto che questa iniziativa è un'occasione per fare incontrare solidarietà e musica, ho accettato di parteciparvi molto volentieri”.

Venezi ha detto inoltre che il programma della serata sarà interamente dedicato alle pagine sinfoniche di Ludwig van Beethoven e Franz Schubert; del primo, saranno eseguite la Sinfonia n. 5 e l’Ouverture da Coriolano; di Schubert, la Sinfonia n. 8 “Incompiuta”.

Durante la conferenza è stato inoltre spiegato di cosa si occupano le associazioni alle quali sarà devoluto l'incasso della serata.

L'Anffas onlus Lucca, è un'associazione che si occupa di assicurare il benessere e la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie, in modo da concretizzare i principi di pari opportunità, non discriminazione e inclusione sociale. L'Associazione LUNA-Onlus invece ha come finalità la prevenzione e la lotta ad ogni tipo di violenza di genere - psicologica, fisica, sessuale ed economica - e sui minori ed ogni altra azione volta alla violazione dei diritti umani, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all’integrità fisica e psichica che possa costituire una minaccia per la salute. Si propone anche come scopo il sostegno alle donne che, in un particolare momento della vita, si trovino a vivere situazioni di difficoltà personale, familiare e professionale. L'Associazione si è costituita come centro antiviolenza nel 2008, e dal 2010 fa parte della rete nazionale dei centri antiviolenza D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza.

I biglietti per il Concerto sinfonico di Primavera - primi posti 25 euro, secondi posti 20 euro, loggione 10 euro– sono in vendita alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320 – e-mail biglietteria@teatrodelgiglio.it) aperta al pubblico dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13 e 15-18, e un’ora prima di ogni rappresentazione.