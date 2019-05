Teatro del Giglio



Cartoline Pucciniane, ritorna l’appuntamento estivo con cinque serate

venerdì, 31 maggio 2019, 15:02

di giulia del chiaro

Dalla Tosca alla Madama Butterfly fino a La Bohème: tutto pronto per l’edizione 2019 delle Cartoline Pucciniane che, dal 6 giugno al 5 settembre, metterà in scena, proprio di fronte alla casa natale di Puccini, una selezione di arie, duetti e concentrati, accompagnati al pianoforte, tratti dalle opere del maestro lucchese.

Una manifestazione, quella delle Cartoline Pucciniane, che negli anni ha confermato la sua capacità attrattiva, sia verso il pubblico lucchese che verso i turisti, andando ad accrescere il numero di spettatori che dai 440 del 2015 sono passati ai 1076 dello scorso anno. “Anche quest’anno presentiamo la manifestazione – ha detto Giovanni Del Carlo, amministratore unico di Teatro del Giglio – che, oltre a costituire un appuntamento fisso ed un richiamo in un periodo di massima presenza turistica, mette in scena quelle opere che identificano, insieme alle chiese e alle mura, la nostra città”.

Si comincia con la Tosca, giovedì prossimo alle 18.15 in piazza della Cittadella, per un concerto, in collaborazione con l’ISSM Boccherini di Lucca, che vedrà Marina Guabareva, Tiziano Barontini, Ricardo Crampton e Marco Bellagamba – studente del Boccherini – dare voce ai protagonisti dell’opera accompagnati al pianoforte da Massimo Morelli.

I recital successivi, tutti realizzati di giovedì in Piazza della Cittadella, saranno la Madama Butterfly, in programma per il 4 luglio alle 18.15, la Bohème, prevista per il primo agosto alle 18.15, e la Tosca, che chiuderà la manifestazione il 5 settembre alle 18.15.

L’edizione di quest’anno prevede, inoltre, in concomitanza con la Notte Bianca, l’inserimento di un concerto pucciniano speciale dal titolo “Una notte all’opera” che andrà in scena sabato 24 agosto, alle 21.30, sempre in piazza della Cittadella.

Un ringraziamento, da parte dell’autorità cittadina, va ai sostenitori dell’appuntamento: “è un piacere vedere come, accanto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e alla Fondazione Banca del Monte di Lucca, siano molte le realtà private ed imprenditoriali del territorio che sostengono l’edizione 2019 dell’appuntamento estivo con Puccini” ha sottolineato, infatti, il sindaco Alessandro Tambellini ricordando l’importanza di un’apertura verso la cultura da parte delle aziende del territorio. Sono 8 infatti, i partner che hanno contribuito all’iniziativa: Lucar, Unicoop Firenze, Ego Wellness Resort, Manifattura Sigaro Toscano, Lucca Promos, The Lands of Giacomo Puccini, Banco BPM e Italia Technology Alliance.

Un invito lanciato, durante la conferenza stampa di presentazione, avvenuta questa mattina, da parte di Giuseppe Bartelloni, segretario generale della Fondazione Banca del Monte, che ha sottolineato la necessità di impegnarsi prima e più intensamente: “Lucca è molto frequentata durante l’estate e ritengo che il nostro impegno, per il prossimo anno, debba essere maggiore per poter realizzare un calendario più inteso, rispetto all’attuale, che riesca ad offrire almeno un incontro settimanale – e ha aggiunto – sarebbe meglio promuovere insieme, lavorandoci per tempo, le Cartoline ed il Puccini Day.”

Il costo del biglietto, acquistabile online su www.boxol.it/TeatroDel Giglio, o direttamente alla biglietteria del teatro, è di 12 euro per l’intero e 10 per i soci Unicoop Firenze (per informazioni è possibile scrivere a biglietteria@teatrodelgiglio.it o chiamare il teatro al numero 0583465320). È possibile, inoltre, acquistare, con l’aggiunta di 5 euro, il pacchetto “concerto + visita guidata al Puccini Museum – Casa natale” (maggiori informazioni scrivendo a info@puccinimuseum.it o chiamando al numero 0583584028).