Teatro del Giglio



Manrico Ferrucci ha rassegnato le dimissioni dalla carica di direttore generale del Teatro del Giglio

martedì, 7 maggio 2019, 16:36

Il direttore generale dell’Azienda Speciale Teatro del Giglio Manrico Ferrucci ha rassegnato le proprie dimissioni. Tali dimissioni sono state accettate dall’Amministratore Unico Gianni Del Carlo e saranno effettive a decorrere dal giorno 1 giugno 2019, con circa cinque mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto.

Il Comune di Lucca garantirà la continuità amministrativa dell'azienda speciale secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge e per individuare il nuovo direttore generale saranno seguite le prescrizioni indicate nell’articolo 13 dello statuto dell’Azienda Speciale.

L'amministrazione ringrazia il dott. Ferrucci per il lavoro svolto in questi anni certamente non facili.