Teatro del Giglio



Teatro del Giglio, forse già a settembre il nuovo direttore

giovedì, 9 maggio 2019, 15:35

Arriverà probabilmente a settembre la nomina del nuovo direttore generale del Teatro del Giglio. Lo ha anticipato l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti parlando oggi con i giornalisti ai margini dello spettacolo "Una tazza di mare in tempesta".

Il direttore generale Manrico Ferrucci ha dato martedì le dimissioni, a cinque mesi dalla scadenza dell'incarico. Le dimissioni diverranno effettive a inizio giugno. In attesa della nomina del sostituto verrà individuata una figura che ricopra il ruolo di direttore ad interim.

Per la scelta del nuovo direttore sarà forse fatto ricorso a una manifestazione di interesse per individuare i possibili sostituti.

E.B.